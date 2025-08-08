自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

老翁3度心梗 「血管內衝擊波碎石術」助重生

2025/08/08 13:07

林翁（中）術後重獲新生，與中榮嘉義分院醫療團隊一起切蛋糕慶祝。（記者丁偉杰攝）

林翁（中）術後重獲新生，與中榮嘉義分院醫療團隊一起切蛋糕慶祝。（記者丁偉杰攝）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕78歲林姓老翁曾3度罹患心肌梗塞，病況反覆，日前到台中榮民總醫院嘉義分院就醫，醫師發現其冠狀動脈鈣化嚴重，無法以傳統「鑽石旋磨」方式處理，經施以「血管內衝擊波碎石術（IVL）」輔助心臟支架手術，運用高頻音波震碎血管鈣化區塊，成功開通阻塞血管並放置支架，術後老翁恢復良好，可自行步行返診，不用再靠輪椅代步。

今天逢父親節，院方舉辦嘉義地區首例「血管內衝擊波碎石術」輔助支架手術成果分享會，林翁由妻子陪同出席，感謝中榮嘉義分院醫療團隊，他說，「以前都坐輪椅，術後能自己行走，也不會喘，此手術不用開大刀，讓他重獲新生。」

林翁與中榮嘉義分院院長陳正榮、心臟內科主任易宏濤、心臟內科醫師林俊呈等人一起切蛋糕慶祝，場面溫馨感人。

易宏濤指出，心血管疾病長年為國人10大死因之一，當患者血管出現中重度鈣化，不僅造成斑塊處理受限，也可能使心臟支架無法順利擴張，進而增加血管受損或併發症風險。

過去針對此類重度鈣化個案，若心導管與傳統鑽石旋磨技術無法有效處理，只能轉而選擇開胸進行冠狀動脈繞道手術，對高齡者或病況不穩患者，風險與恢復時間大幅增加。

林俊呈說，病患血管鈣化嚴重，如果勉強以傳統方式擴張支架，極有可能導致血管損傷或破裂。醫院引進血管內衝擊波碎石術技術，在盡量不損傷病患血管彈性前提下，有效處理鈣化斑塊，降低血管損傷風險，此手術特別適合高齡、重症患者。

林翁手術過程順利，術後隔日出院，不到3周可自行步行返診，恢復良好。林俊呈說，這項微創且安全的手術，大大提升治療的可行性與成功率，不在健保給付範圍，屬自費項目。

林翁（後排中）今天由妻子陪同出席記者會，感謝中榮嘉義分院醫療團隊。（記者丁偉杰攝）

林翁（後排中）今天由妻子陪同出席記者會，感謝中榮嘉義分院醫療團隊。（記者丁偉杰攝）

林翁（中）中榮嘉義分院心臟內科主任易宏濤（左）、心臟內科醫師林俊呈（右）合影。（記者丁偉杰攝）

林翁（中）中榮嘉義分院心臟內科主任易宏濤（左）、心臟內科醫師林俊呈（右）合影。（記者丁偉杰攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中