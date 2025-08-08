老翁3度心梗 「血管內衝擊波碎石術」助重生

林翁（中）術後重獲新生，與中榮嘉義分院醫療團隊一起切蛋糕慶祝。（記者丁偉杰攝）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕78歲林姓老翁曾3度罹患心肌梗塞，病況反覆，日前到台中榮民總醫院嘉義分院就醫，醫師發現其冠狀動脈鈣化嚴重，無法以傳統「鑽石旋磨」方式處理，經施以「血管內衝擊波碎石術（IVL）」輔助心臟支架手術，運用高頻音波震碎血管鈣化區塊，成功開通阻塞血管並放置支架，術後老翁恢復良好，可自行步行返診，不用再靠輪椅代步。

今天逢父親節，院方舉辦嘉義地區首例「血管內衝擊波碎石術」輔助支架手術成果分享會，林翁由妻子陪同出席，感謝中榮嘉義分院醫療團隊，他說，「以前都坐輪椅，術後能自己行走，也不會喘，此手術不用開大刀，讓他重獲新生。」

林翁與中榮嘉義分院院長陳正榮、心臟內科主任易宏濤、心臟內科醫師林俊呈等人一起切蛋糕慶祝，場面溫馨感人。

易宏濤指出，心血管疾病長年為國人10大死因之一，當患者血管出現中重度鈣化，不僅造成斑塊處理受限，也可能使心臟支架無法順利擴張，進而增加血管受損或併發症風險。

過去針對此類重度鈣化個案，若心導管與傳統鑽石旋磨技術無法有效處理，只能轉而選擇開胸進行冠狀動脈繞道手術，對高齡者或病況不穩患者，風險與恢復時間大幅增加。

林俊呈說，病患血管鈣化嚴重，如果勉強以傳統方式擴張支架，極有可能導致血管損傷或破裂。醫院引進血管內衝擊波碎石術技術，在盡量不損傷病患血管彈性前提下，有效處理鈣化斑塊，降低血管損傷風險，此手術特別適合高齡、重症患者。

林翁手術過程順利，術後隔日出院，不到3周可自行步行返診，恢復良好。林俊呈說，這項微創且安全的手術，大大提升治療的可行性與成功率，不在健保給付範圍，屬自費項目。

林翁（後排中）今天由妻子陪同出席記者會，感謝中榮嘉義分院醫療團隊。（記者丁偉杰攝）

林翁（中）中榮嘉義分院心臟內科主任易宏濤（左）、心臟內科醫師林俊呈（右）合影。（記者丁偉杰攝）

