車禍送醫成救命契機 男子意外「撞見」早期肺腺癌

林先生的電腦斷層影像，意外發現肺部邊緣出現0.9公分的肺結節陰影。（光田醫院提供）

〔記者張軒哲／台中報導〕在所有肺癌中，肺腺癌最常見且早期多無症狀。台中市53歲林姓男子因車禍導致嚴重胸部創傷，緊急送至光田醫院急診，經 X 光與電腦斷層檢查，診斷多處肋骨錯位骨折，醫師與影像醫學科團隊仔細檢視電腦斷層時，意外發現林先生肺部邊緣出現一處僅0.9公分的肺結節陰影，懷疑是早期肺腺癌，利用處理骨折機會，切除可疑肺病灶，確診為「肺腺癌」腫瘤，目前復原良好。

光田醫院胸腔外科醫師陳紀寰表示，林男因車禍導致嚴重胸部創傷，經X光與電腦斷層檢查，診斷多處肋骨錯位骨折，且伴隨明顯胸腔積血，建議進行手術以清除血塊與骨折復位固定，意外發現肺部邊緣的肺結節，讓這個原本可能潛伏多年、毫無症狀的病灶，因車禍而被提早發現。

醫師處理胸腔骨折與積血，直接切除可疑肺病灶，手術順利完成後，病理報告證實為「肺腺癌」，所幸是顆小於1公分的早期腫瘤。陳紀寰指出，患者屬於肺癌最早期的第一期，是所有肺癌分期中最輕微、預後最好的階段，不僅幾乎無症狀，治癒率極高。也正因為發現得早，處理及時，術後無需接受化療或放療，目前恢復良好，僅需定期追蹤觀察。

陳紀寰坦言，若不是這場車禍促使就醫，林先生恐怕要等到腫瘤擴大、侵犯到周邊血管神經或其他重要結構時，才可能出現症狀，但屆時卻也已錯過治療黃金期，早期肺癌的五年存活率可達約九成，晚期僅一至三成的存活率，民眾可善用政府提供的低劑量胸腔電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢補助，國健署已下修篩檢年齡與吸菸史門檻，將更多高風險族群納入篩檢對象。符合條件的40-74歲女性及45-74歲男性，凡具肺癌家族史、重度吸菸史或戒菸未滿15年者，每2年可接受1次免費低劑量胸腔電腦斷層檢查。

