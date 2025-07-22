血便就是大腸癌？醫：痔瘡才是最常見原因

血便就是大腸癌？衛福部屏東醫院大腸直腸外科醫師黃鵬仁提醒，痔瘡才是最常見原因。（衛福部屏東醫院提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕「醫師！我今天上完廁所，整個馬桶都是血，是不是得了大腸癌？」，面對突如其來的血便，許多病患第一時間便聯想到大腸癌；衛福部屏東醫院大腸直腸外科醫師黃鵬仁表示，雖血便確實可能是大腸癌的警訊之一，但絕大多數血便的來源，其實是良性的「痔瘡」。

黃鵬仁表示，幾乎每兩位成人中就有一位曾出現過痔瘡相關症狀，當肛門或直腸下段的血管叢因排便過度用力、長時間久坐、懷孕、生產、肥胖、慢性便秘或腹瀉等因素反覆受壓，導致局部靜脈擴張時，就可能形成痔瘡。

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痔瘡分為內痔、外痔與混合痔；黃鵬仁說，內痔初期不會引起明顯疼痛，但常見症狀是排便時無痛性出血；外痔則可能因血栓形成造成劇烈疼痛。雖痔瘡造成的出血常令人緊張，但與大腸癌出血型態有所不同，若能及早就醫檢查，常能快速釐清病因。

黃鵬仁表示，早期症狀若能及時處理，多數患者無需開刀，透過保守治療就能有效改善，包括高纖飲食、足夠水分、避免久坐久站及養成定時排便等生活習慣調整，同時可採坐浴療法，每天以溫水坐浴10至15分鐘，另可使用外用藥膏與口服藥緩解症狀。若嚴重或反覆發作、或有明顯腫脹、脫垂痔瘡，建議接受手術治療，常見選項包括傳統痔瘡切除術、痔瘡環狀切除吻合術、雷射痔瘡手術等。

想要預防痔瘡找上門，黃鵬仁建議，應養成規律作息、均衡飲食與良好排便習慣；一旦出現血便、肛門疼痛或異物感等症狀時，應及早就醫，不要自行判斷或延誤治療。

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