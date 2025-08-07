健康網》屈公病入台！醫：孕婦須嚴格防範

吳昌騰提醒，孕婦若感染屈公病，恐垂直感染給胎兒。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕中國廣東屈公病疫情延燒，在7日疾管署宣布中部發生首例個案，為中部一名女性到佛山訪友，返台發病。林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰特別強調「孕婦」是需要格外小心的群體。

吳昌騰在臉書「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」提醒，屈公病病毒（CHIKV）對寶寶的影響比你想像的更深遠！屈公病對於懷孕中的女性，更是一個不得不留意的重要健康議題。

吳昌騰表示，「基孔肯雅」的英文名稱為「Chikungunya」，源自非洲坦尚尼亞馬孔德語，意思是「彎曲的身軀」。這不是詩意的形容，而是病患因關節劇痛無法挺直身體，只能蜷縮前行的真實寫照。

感染屈公病病毒（CHIKV）的人，會出現劇烈的關節疼痛，像刀割般銳利，有些人甚至因疼痛無法正常行走。這樣的折磨，已經夠可怕，但對於準媽媽與她腹中的寶寶來說，這還不是全部。

為什麼孕婦特別需要警覺？屈公病病毒 （CHIKV）對胎兒的大腦發育影響深遠！根據2025年4月發表於《兒科學雜誌（Journal of Pediatrics）》的一項最新研究顯示，即使只是「暴露」在屈公病病毒中，尚未真正感染，胎兒的神經發育仍可能受到影響。

這項來自巴西里約熱內盧的隊列研究，追蹤比較了兩組兒童：一組在子宮內曾暴露於屈公病病毒環境，一組則完全未暴露。結果如下：

1. 語言發展遲緩：暴露組中有 20% 的孩子出現語言發展遲緩，相較之下，對照組僅為 3%。

2. 動作與認知遲緩風險增加：暴露兒童在動作協調、認知能力方面也顯著落後。

3. 自閉症傾向：在35位暴露兒童中，有8位（約23%）在自閉症篩檢中呈現陽性。

更令人擔憂的是，這些神經發育異常的孩子中，有部分根本未曾確認感染過屈公病病毒！換句話說，僅僅是母體的感染與發炎反應就足以對胎兒產生影響。

吳昌騰提醒屈公病的「潛在機制：不是病毒本身，而是母體免疫反應！」研究指出，母親感染屈公病病毒後，體內產生的發炎反應可能創造出一個對胎兒大腦發育不利的子宮環境。

即使病毒未直接傳給胎兒，這樣的免疫活化仍可能影響寶寶的神經系統，導致發展遲緩、自閉傾向，甚至長期學習障礙。此外，也不能排除實驗室檢測出現假陰性的可能，使某些「看似未感染」的嬰兒實際上早已受病毒影響。

吳昌騰強調，懷孕晚期更是高風險期，小心垂直傳播的發生。在孕婦分娩前後若出現病毒血症，病毒可能透過胎盤傳給寶寶，導致垂直傳播。這會造成更明顯、甚至急性的神經系統問題，包括：

1. 腦部發炎、腦水腫。

2. 肌張力異常、癲癇、吸吮困難。

3. 日後出現語言、認知或動作發展遲緩。

衛福部疾管署7日公布新增1例屈公病境外移入，為居住中部地區40多歲本國籍女性，今年7月至中國廣東省佛山市及深圳拜訪友人，7月30日返台，31日出現發燒症狀，8月1日因紅疹、腳踝及四肢疼痛等症狀就醫並住院治療，經採檢送驗後確診。個案目前已痊癒出院，將持續監測至8月26日。

