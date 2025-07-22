為熊熊裝假牙 高市觀光局首度攜手醫護師生作伙來

樹人醫專校長林品瑄（右）表示，牙體技術不僅應用於人類假牙製作，也能運用到動物牙齒健康，左為高市觀光局長高閔琳。（樹人醫專提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高市樹人醫專師生製作棕熊和黑熊牙齒造型擴香石，唯妙唯肖令人愛不釋手，高市觀光局今（22）日與校方簽署合作備忘錄（MOU），將舉辦「動物義齒及口腔保健工作坊」，師生期待「若未來台灣黑熊需要假牙，是否能由我們製作？」提升園區動物的福祉。

高市觀光局長高閔琳說，上週樹人醫專在壽山動物園舉辦的動物牙齒擴香DIY體驗活動，令人印象深刻，該活動運用牙體3D掃描技術，賦予動物標本更多教育推廣的可能性，樹人師生一同完成掃描、開模至成型流程，不僅展現專業技術，並當場提出「若未來台灣黑熊需要假牙，是否能由我們製作？」的挑戰，成為促成此次高雄首度由觀光局攜手醫護類學校，共同推展動物福祉與教育應用的合作起點。

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高市觀光局今（22）日與樹人醫專簽署合作備忘錄（MOU），將借重師生專業技術，照護壽山動物園動物口腔保健。（樹人醫專提供）

為在動物保育教育有更緊密的合作，高閔琳今天特地拜會樹人醫專校長林品瑄，雙方並簽署MOU，計畫攜手牙體技術科和口腔衛生科共同舉辦「動物義齒及口腔保健工作坊」，也歡迎該校應用英日語同學於高雄冬日遊樂園、燈會等大型活動擔任志工，協助接待外籍旅客和貴賓。

林品瑄表示，牙體技術不僅應用於人類假牙製作，也能運用到動物牙齒健康，與觀光局簽署MOU，同學將有機會學以致用在動物保育，不僅是難得的學習歷程，也能提升壽山動物園動物福祉。

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