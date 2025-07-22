健康網》小心胰臟癌先兆 醫警「1症」罹癌風險高6倍

醫師表示，要小心過多脂肪堆積在胰臟中，一旦有脂肪胰的人會有多6倍的胰臟癌風險；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕10大癌症死因中，胰臟癌位居第7名，胰臟癌不容易發現，一旦發現就是晚期。基隆長庚紀念醫院胃腸肝膽科主治醫師錢政弘指出，要小心過多的脂肪堆積在胰臟中，一旦有脂肪胰的人會有多6倍的胰臟癌風險。

錢政弘於臉書專頁「錢政弘 胃腸肝膽科醫師」發文分享，當胰臟的顏色比較白一點、亮一點，可能有脂肪胰的傾向，必須提防。

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錢政弘說明，流行病學的調查顯示有「脂肪胰」的人會多6倍的胰臟癌風險，而有一半的胰臟癌病患發現有脂肪胰。脂肪胰意味著，有過多的脂肪堆積在胰臟中，在超音波下，胰臟實質回音會變得比肝臟或腎臟更亮（高回音），看起來顏色比較白。

錢政弘接著說，脂肪堆積在胰臟會造成脂肪激素失衡、胰臟慢性低度發炎、氧化壓力及線粒體功能障礙等病變，進而促進癌基因 KRAS 的活化。另外，脂肪胰會活化胰臟星狀細胞，促進纖維化與腫瘤基質形成，導致胰臟腺癌的出現與轉移。

錢政弘建議有脂肪胰的人一定要改變飲食，包括不吃甜食，減少飽和脂肪攝取、減少飲酒、戒菸、減少超加工食品攝入，同時要多運動、控制體重等，不要讓脂肪胰成為胰臟癌生長的溫床。

根據衛福部豐原醫院網站指出，胰臟癌好發年齡為30-70歲，平均年齡56歲，男性得胰臟癌的機率幾乎是女性2倍，可能和男性抽菸比率較高有關。患者經常主訴上腹部有非特異性上腹部不適感者。危險因子包括吸菸及酗酒；飲食攝取肉類或脂肪比例偏高者，胰臟癌發生率增加；曾接受過部分胃切除、慢性胰臟炎及糖尿病患者；遺傳性胰臟炎，如果家族一等親中有2個以上胰臟癌患者，其發生率較一般人高2.8到18倍。

衛福部豐原醫院提醒，預防方式包括戒菸、少喝酒；少喝咖啡、茶等刺激性飲料；勿攝取過量的動物性脂肪、高蛋白食物，多吃黃綠色蔬果，補充纖維質的食物；勿食用含硝化鹽的食物；多補充富含植物性蛋白質、維生素 C、E 及礦物質鈣、硒的食物；40 歲以上者，或有胰臟炎、胰臟癌、糖尿病等疾病家族史的人，要定期接受健康檢查。

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