健康網》蔬食隱形3地雷傷肝！ 精緻澱粉 加工素食入列

西園醫院婦產科醫師邱筱宸指出，素食者易攝取精緻澱粉類，若餐餐白飯、白麵加甜點，糖份會在肝臟轉化成脂肪，形成脂肪肝堆積；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多人吃素是想減輕身體負擔、保護健康，甚至有人認為，蔬食飲食能護肝。西園醫院婦產科醫師邱筱宸指出，蔬食食材如十字花科蔬菜等，的確對於肝臟友善；但潛在傷肝地雷也不少，包括：高糖高澱粉、加工素食、某些中草藥與保健品等均是。此外，易隱藏在食品中的黃麴毒素，更是肝臟頭號殺手，也須多加留意。想要肝臟輕鬆運作，建議牢記選對天然食物、少加工、妥善保存食材等要項。

防癌、穩糖、抗氧化4食材

邱筱宸妤臉書專頁「邱筱宸 醫師」發文解析，以下4大蔬食具有護肝優勢，日常建議均衡攝取，有助補充各類營養素，也能將護肝落實在餐桌飲食上：

●十字花科蔬菜：如花椰菜、羽衣甘藍等，含硫代葡萄糖苷（Glucosinolate），抗氧化之外，還可能協助啟動肝臟的解毒酵素。

●全穀類與豆類：提供足夠膳食纖維與穩定能量，幫助血糖穩定，也可減少脂肪肝堆積的風險。

●莓果類：如藍莓、草莓、蔓越莓等，富含多酚與抗氧化物，可能有機會減少肝細胞氧化壓力與發炎反應。

●每天2-3杯黑咖啡：國外研究證實，能降低23%脂肪肝機會、40%肝癌風險，美國肝臟醫學會（AASLD）發佈的脂肪肝臨床指引，亦認可其保護作用。

西園醫院婦產科醫師邱筱宸說，除十字花科蔬菜、莓果等有助護肝，國外研究指出，每天喝2-3杯黑咖啡，有助降低肝癌、脂肪肝風險；示意圖。（圖取自freepik）

小心潛在傷肝3大食物地雷

邱筱宸進一步提及，同樣地，即使是植物性飲食，也有以下一些隱形負擔需要特別注意：

●高糖高澱粉：素食者較易攝取大量精緻澱粉類，如果餐餐是白飯、白麵，甚至搭配餅乾甜點、含糖飲料，糖份會在肝臟轉化成脂肪，形成脂肪肝堆積。建議以五穀雜糧類取代精緻澱粉，並攝取足夠植物蛋白質。

●加工素食：素料是很可口的替代品，外食也很容易吃到。雖不含動物性成分，但在加工過程中可能加入大量鈉、調味劑，甚至反式脂肪。高鈉會增加肝腎負擔，反式脂肪則與慢性發炎有關。若長期食用，可能讓肝臟超時加班。

●某些中草藥與保健品：不少人嘗試排毒茶、保肝草藥等草本補品，但天然不等於絕對安全。例如：高劑量攝入薑黃素、何首烏、大黃、卡瓦胡椒等，都曾被醫學報告證實可能引發藥物性肝損傷（DILI），甚至造成肝衰竭；尤其本身患有慢性肝病者，更需諮詢醫師、謹慎服用。

食材乾燥保存 遠離黃麴毒素

此外，邱筱宸提醒，肝臟頭號殺手黃麴毒素是WHO明確列出的第一級致癌物，也是公認最強的致癌物質之一，長期少量攝取也足以引發肝癌。蔬食食材應盡量新鮮食用不久放、注意乾燥保存，否則有可能吃下黃麴毒素而不自知。

邱筱宸強調，吃素的確有許多健康優點，但護肝的關鍵是選對食物、避免過度加工、妥善保存食材。良好的整體飲食型態和習慣，比靠單一神奇護肝食品更重要。天然、少加工、營養均衡，肝臟才能真的輕鬆運作。

