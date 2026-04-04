健康網》同公司3人都有動脈瘤 醫驚呼：1人過世 2人還長在同部位

聯新國際醫院神經醫學中心執行院長陳啟仁表示，一個公司有3個動脈瘤病例，其中2人還不約而同找上他檢查、治療，實在是太巧了；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕無巧不成書！聯新國際醫院神經醫學中心執行院長陳啟仁表示，兩位近50歲病患，不約而同因頭脹脹的來做不打藥的MRA腦血管健檢，結果都發現動脈瘤，還更巧的是，都在左邊相同位置（虹吸部）。

陳啟仁在臉書分享，當下已覺得「太巧了！」在血管攝影確定後，解說微創的2種處理方式，兩人不約而同選擇自費的密網支架置放。同時希望，手術都安排在同一天，因為，如此一來，他們的家人可以分工來陪。

請繼續往下閱讀...

後來，因陳啟仁手術太滿，只好讓他們分開進行手術，但在兩人相繼完成微創手術後，醫師在巡房時，發現他倆竟曾是同事，因為他們的老闆在40幾歲時，有一天突然劇烈頭痛、嘔吐，沒想到送到醫院沒多久，就過世了。

這兩位病友、同事說，那時醫院告知老闆可能是動脈瘤破裂致死，之後，兩人都相繼離開這間公司，分別出來開公司，各自打拚，但當時這件事讓他們對「動脈瘤」很有警惕。

陳啟仁指出，一個公司有3個人都有動脈瘤，這種比例確實很高，直覺他們的公司環境可能有關聯，但醫師不好意思追問，因為根據動脈瘤4%罹患率，這家公司有3人罹患動脈瘤，只能說：「太巧了」。

根據台北榮總衛教資料指出，腦動脈瘤是腦部血管疾病裡常見的一種，多好發在4、50歲以上成人，女性尤多，與抽菸、喝酒、作息不正常、壓力、血壓不規則控制有關。少數疾病如紅斑性狼瘡等自體免疫疾病或多囊性腎病也伴隨較高發生機率。一般發生機率遠超乎想像，約100人裡就有1-2人潛藏腦動脈瘤而不自知。

統計上每年10萬人約只有5-10人因動脈瘤破裂而出血。出血率因氣候地理位置等不同也有差異，例如鄰近的日本或芬蘭等高緯度國家比台灣高出近一倍出血機率。雖然腦動脈瘤出血率和發生率差別很大，但一旦動脈瘤產生出血其致死率及致殘率卻非常高，可以說幾乎是所有腦溢血疾病裡最嚴重的一種。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法