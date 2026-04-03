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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》燕麥奶、檸檬水都上榜！養胃做錯更傷胃 醫揭3地雷

2026/04/03 20:33

雲林長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師卓韋儒指出，對於胃動力不足或易脹氣的人來說，燕麥奶在腸道內就像液態發酵槽。若喝完總是覺得腹脹，代表胃正在抗議；示意圖。（圖取自freepik）

雲林長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師卓韋儒指出，對於胃動力不足或易脹氣的人來說，燕麥奶在腸道內就像液態發酵槽。若喝完總是覺得腹脹，代表胃正在抗議；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕現代人重視養胃，但不少看似健康的飲食習慣，反而可能成為腸胃負擔。雲林長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師卓韋儒指出，真正的養胃，不是盲目塞進「聽起來健康」的東西。3種常見養胃迷思，包括：喝燕麥奶、空腹飲用醋或檸檬水、愛吃粥，對於腸胃較弱或已有胃部問題的人來說，不僅容易造成脹氣等不適，長期下來，也可能加重胃食道逆流、胃炎風險，提醒養胃飲食應特別留意。

飲食錯誤3習慣更傷胃

卓韋儒於臉書專頁「卓韋儒醫師｜內視鏡專科・肝膽胃腸」發文表示，許多人以為飲食健康是在養胃，結果其實是在折磨它。尤其以下3個看起來自律的習慣，更可能是腸胃地雷：

燕麥奶不是奶，而是液態澱粉：燕麥是好食材，但磨成奶後，升糖（GI）極快。對於胃動力不足或易脹氣的人來說，燕麥奶在腸道內就像液態發酵槽。提醒如果喝完燕麥奶總是覺得腹脹，這不是排毒，而是你的胃在抗議。

空腹喝醋、檸檬水排毒：所謂調整酸鹼體質並無醫學實據，對於已有胃食道逆流或胃炎的人來說，空腹喝酸等於在傷口撒鹽，也會直接刺激胃黏膜，誘發嚴重的燒心感與上腹痛。提醒腸道不若感到不適，應立刻停止飲用。

胃痛喝粥是萬靈丹：粥是糊化的澱粉，會迅速刺激胃酸分泌。而且流質容易增加胃部壓力，稀釋消化液，反而加重胃食道逆流。提醒對於逆流患者來說，攝取適量固體食物，有時比吃粥更穩定。

卓韋儒提醒，真正的養胃，不是盲目塞進「聽起來健康」的東西，而是學會聽懂身體的反饋。胃最怕的，是你長期做著「以為對的事」，卻忽視它的抗議。如果反覆脹氣、火燒心、喉嚨卡卡，建議尋求專業診療找真相。

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