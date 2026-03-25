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健康網》雞蛋生吃會禿頭？ 營養師破迷思：關鍵是「它」

2026/03/25 06:13

好食課營養師指出，其實蛋殼顏色主要是取決於品種，營養方面則要看飼料。因此，紅蛋跟白蛋的蛋白質核心營養幾乎沒有差異，勿因顏色而有價格迷思；示意圖。（圖取自freepik）

好食課營養師指出，其實蛋殼顏色主要是取決於品種，營養方面則要看飼料。因此，紅蛋跟白蛋的蛋白質核心營養幾乎沒有差異，勿因顏色而有價格迷思；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕雞蛋是補充蛋白質的常見食材，但網路流傳不少雞蛋迷思，例如：紅殼蛋較營養、1天只能吃1顆、吃生蛋會禿頭。對於這些雞蛋迷思，好食課營養師說明，其實蛋殼顏色並不影響營養價值，膽固醇多由人體自行合成，至於吃生蛋雖會影響生物素吸收恐致脫毛，但長期大量食用才需留意。

營養師於好食課臉書專頁發文表示，雞蛋雖是常吃的食物之一，許多人卻因網路上流傳的各種雞蛋傳言，導致想吃又不敢吃。以下便針對常見傳言，整理出3個關於雞蛋的迷思，一次讓你破解釐清。

迷思一：紅殼蛋比白殼蛋更營養？

營養師表示，其實蛋殼顏色主要是取決於品種，營養方面則要看飼料。白殼蛋多由海蘭「白殼蛋品系」（Hy-Line W-36）等雞種產下。紅殼蛋則多由海蘭「棕殼蛋品系」（Hy-Line Brown）或伊莎等雞種產下。此外，蛋黃顏色受飼料配方影響，添加黃色玉米、青綠飼料或β-胡蘿蔔素，會讓蛋黃顏色更深。所以，紅蛋跟白蛋的蛋白質核心營養幾乎沒有差異，別再因為顏色而有價格迷思。

迷思二：膽固醇太高，一天只能吃一顆？

營養師指出，過去認為人體每天約有300mg的膽固醇缺口，而一顆蛋黃就接近 300mg，所以才會流傳這個說法。但實際上人體膽固醇僅有20-30% 來自飲食，其餘 70-80% 是身體自行合成。因此，美國與台灣的新版飲食指南都已解除膽固醇攝取上限。但若本身是「高膽固醇血症」患者，仍建議諮詢醫師並稍微控制攝取量。

迷思三：吃生蛋更補？聽說會導致禿頭？

營養師說明，答案是生吃不會更營養，反而因生蛋白含有卵白素 （Avidin），恐會阻礙生物素（維生素 B7）的吸收，而缺乏生物素可能導致脫毛。另外，就是食安問題。但基本上因為不會每餐都吃生蛋，且平時生物素攝取量也足夠，所以，應不用擔心禿頭掉髮問題，但仍建議煮熟吃最安心。

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