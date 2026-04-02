兒童節最暖禮物 中榮兒童ICU變身快樂森林單人病房

慶祝兒童節，中榮與共鳴室內樂團在兒科門診舉辦兒童節音樂會。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中榮總今（2）天啟用全新兒童加護病房，將原有15床通鋪型病床全部改建為單人病房，打造區隔醫療動線、降低交叉感染風險，及維護病童隱私，並以「兒童快樂森林」營造繪本風格家屬等候空間，兒童節前夕，中榮舉辦兒童節音樂會，並與台中市教育局舉行繪本導讀及手作繪畫活動，與門診、住院小朋友歡慶兒童節。

中榮也將第二醫療大樓4樓兒童加護病房全樓層走道及休息區牆面，繪製融入樹木、動物與自然元素的童趣插畫，配合圓潤安全的沙發，營造繪本風格的溫馨空間，讓家屬與病童放鬆心情。

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中榮與教育局舉行繪本導讀及手傅雲慶院長（後排左二）和教育局局長蔣偉民（右二）在病房送禮物給住院病童。（中榮提供）

中榮院長傅雲慶表示，兒童加護病房1982年啟用至今，長期肩負腸病毒重症、心肌炎、急性腦病變、先天性代謝異常以及複雜性手術等重、難、罕症的醫療照護任務，每年平均照護600人次重症兒童，是中部地區重症兒童後送的國家級醫學中心，更持續與臺中、彰化、南投、苗栗、雲林、嘉義等10多家區域、地方醫院合作，推動急重症兒童外接服務。

中榮自今年起啟動急重症兒童外接服務，無縫接軌並爭取救治的黃金時間，過去家長常常需要自行開車或自費救護車轉院，途中風險難以掌握，現在則由中榮醫療團隊先行評估，再派遣醫護人員護送病童，確保轉院過程的安全與即時救治。

傅雲慶說，入住加護病房的病童和家屬長時間承受高度焦慮與不安，等候空間不僅是等待的場所，更是重要的情緒支持與心理修復空間，感謝維力食品公司董事長張天民及必威公司董事長簡志煜捐助，以陪伴、療癒與希望為設計核心完成兒童快樂森林加護病房整修，推動友善醫療空間。

中榮將兒童加護病房通鋪型病床改建為單人病房，區隔醫療動線、降低交叉感染風險及維護病童隱私。（中榮提供）

中榮啟用全新兒童加護病房，以「兒童快樂森林」營造繪本風格空間。（記者蔡淑媛攝）

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