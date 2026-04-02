哥吉拉入侵醫院？「星際義工隊」暖訪耕莘醫院兒童病房

星際義工隊與「哥吉拉」熱情演出。（新店耕莘醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕兒童節前夕，新店耕莘醫院兒童病房與早療中心出現「驚喜身影」，「星際義工隊」化身哥吉拉、吉伊卡哇等人氣角色進入院區探訪，一現身即吸引大小朋友目光，沿途不時傳出笑聲與歡呼，讓原本充滿醫療氛圍的空間，瞬間轉為充滿童趣與溫暖的歡樂場域。

志工們在活動與住院孩童近距離互動、拍照留念，透過角色扮演陪伴孩子度過特別的一天，也讓家屬與醫療人員感受到滿滿正能量，對於需要長時間住院或接受早療訓練的孩子而言，這樣的陪伴不僅帶來歡笑，更有助於舒緩緊張情緒。

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耕莘醫院兒童發展中心主任陳培濤表示，兒童在住院與治療中，心理支持同樣重要，透過外界團體的關懷與創意互動，能有效減輕不安與壓力，對於復原與適應有很大的幫助，也感謝「星際義工隊」長期投入公益，為醫療現場注入不同的溫度。

「星際義工隊」成立至今已邁入第12年，長期結合Cosplay走入各類公益場域，無論是醫院、社福機構或任何有需要的單位提出邀請，只要時間允許，團隊幾乎都義不容辭前往，以角色扮演為媒介，將娛樂轉化為陪伴與關懷，為不同角落帶來笑容與力量。

「星際義工隊」隊長馬可多表示，談及最深刻的經驗，感動的回憶固然不少，但也有令人難以忘懷的遺憾。曾有一次接獲醫院社工邀請，得知一名小朋友非常期待見到「黑豹」，團隊特別聯繫相關角色的Coser準備前往探訪，卻在活動前一天接到孩子離世的消息，這段經歷讓團隊成員至今仍深刻記得，也更加體會到即時陪伴的重要與珍貴。

馬可多提到，成立初衷其實很單純，就是希望透過Cosplay這樣的方式回饋社會，將角色的力量轉化為帶給他人勇氣與笑容的能量，對他們而言，每一次出隊，不只是扮演角色，更是一場把溫暖帶進人群的行動。

星際義工隊帶著哥吉拉和吉伊卡哇等人氣角色進入院區探訪病患。（新店耕莘醫院提供）

星際義工隊帶著哥吉拉和吉伊卡哇等人氣角色進入院區探訪兒童。（新店耕莘醫院提供）

星際義工隊演出爆笑版的「哥吉拉筋」。（新店耕莘醫院提供）

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