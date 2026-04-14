健康網》婦癌忌食搞錯好物 醫：山藥≠荷爾蒙 老被誤會

山藥是好物，科博特診所院長劉博仁親自示範3道料理，對於壓力大、腸胃又不好的人，非常適合多食。（取自「劉博仁營養功能醫學專家」臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕「乳房有腫瘤，是不是要忌吃山藥？」科博特診所院長劉博仁指出，山藥本身不含雌激素，也不含DHEA（脫氫異雄固酮、天然類固醇荷爾蒙），更不會直接刺激乳房腫瘤或子宮肌瘤。

劉博仁在臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文分享，山藥含有一種叫「薯蕷皂苷（diosgenin）」的成分，在實驗室中可以被轉換成荷爾蒙，但在人體是無法做到這件事。它對荷爾蒙平衡，是「加分」的食物，還富含膳食纖維，可幫助排除多餘雌激素，以及抗氧化、抗發炎，有助降低慢性發炎。

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吃山藥不容易讓人胖，不過，劉博仁指出，在吃法上很關鍵，它的熱量比白飯還要低，升糖速度很慢，是屬於低GI。此外，它有纖維，容易有飽足感。若是一邊吃飯又一邊吃山藥，澱粉的攝取太多了，或者是做成甜點又加煉乳、油炸，如此一來，一定會變胖。

劉博仁建議，把山藥取代部分主食是不錯想法，尤其它對於修復腸道、幫助消化、穩定血糖及支持免疫系統都有很多功能。

現代人壓力大、腸胃又不好，很多人都有慢性發炎，劉博仁教大家做3道料理：

有助降低慢性發炎

●山藥泥拌蛋絲

1.山藥磨泥

2.加一點醬油＋熟蛋黃絲

3.可配飯或直接吃

劉博仁指出，適合腸胃虛弱、容易疲勞者。

●山藥清爽涼拌

1.山藥切薄片

2.加少許醋、橄欖油、芝麻

劉博仁表示，夏天清爽、幫助消化又低負擔。

●山藥雞湯（溫補版）

1.山藥＋雞肉＋薑片燉煮

2.可加枸杞

劉博仁認為，適合秋冬、體力差、需要修復的人。

此外，劉博仁說，真正影響腫瘤與健康的，往往不是單一食物，而是整體的飲食、壓力、睡眠與環境。

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