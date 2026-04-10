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健康網》男生結紮恐得攝護腺癌 泌尿醫揭真相

2026/04/10 20:46

懿安泌尿科診所院長呂謹亨表示，結紮後的男性通常更關注泌尿健康，也會比一般男性更有機會透過篩檢發現早期癌症，但並不代表結紮手術致癌；情境照。（圖取自shutterstock）

懿安泌尿科診所院長呂謹亨表示，結紮後的男性通常更關注泌尿健康，也會比一般男性更有機會透過篩檢發現早期癌症，但並不代表結紮手術致癌；情境照。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕許多男性考慮結紮時，最擔心的就是：「聽說結紮後比較容易得攝護腺癌？」懿安泌尿科診所院長呂謹亨表示，這個問題在醫學界討論數十年，隨著科技進步，更新、更大規模的研究已為結紮洗刷冤屈，顯示兩者之間並無顯著關聯。至於為何以往認為有關，因結紮後的男性通常更關注泌尿健康，因此比一般男性更有機會透過篩檢發現早期癌症，但這並不代表是結紮手術致癌。

結紮不會致癌3大說明一次看

呂謹亨於臉書粉專發文表示，過去曾有研究（如2014年哈佛研究）指出，結紮男性的攝護腺癌風險略高，但更新、更大規模的研究，已為結紮平反。他並進一步說明如下：

1.關鍵結論：兩者無因果關係

發表於《JAMA Network Open》 的超大型研究，追蹤超過210萬名男性。結論明確指出，結紮與攝護腺癌的發病率或死亡率之間，並無臨床上的顯著關聯。

2.為什麼以前會覺得有關係？

最新文獻討論指出，這是一種「偵測偏差」（Detection Bias）。結紮後的男性，通常更關注泌尿健康，也可能更常回診。因此，也會比一般男性更有機會透過PSA篩檢發現早期癌症，但是，這並不代表是結紮手術導致了癌症。

3.對其他癌症的影響

目前在《Journal of Clinical Oncology》等權威期刊的綜述中，均未發現結紮會增加睪丸癌、膀胱癌或大腸癌的風險。

結紮手術安全無憂3說明

針對許多對於結紮的擔憂，呂謹亨提及，結紮是一項成熟的小手術，不會改變男性能量，也不會致癌，因此安全無憂。此外，結紮也不會影響荷爾蒙，因為睪固酮（男性荷爾蒙）是經由血液運輸，結紮只是阻斷精蟲運輸，完全不影響性功能與荷爾蒙分泌。目前全球泌尿科權威醫學會（如 AUA, EAU）也一致認為，不需要因擔心癌症而拒絕結紮。

呂謹亨強調，醫學研究是不斷進步的，目前的結論非常明確：結紮是安全且有效的避孕方式，不會增加罹癌風險。比起擔心結紮，定期接受健康檢查、維持良好的生活作息，其實才是預防攝護腺癌最有效的方法。

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