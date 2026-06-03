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健康 > 杏林動態

建教合作、大專生工讀奏效 東基2年多來三班護病比均達標

2026/06/03 16:10

台東基督教醫院兩年多來的每月三班護病比皆有達標。（東基提供）

台東基督教醫院兩年多來的每月三班護病比皆有達標。（東基提供）

〔記者黃明堂／台東報導〕立法院三讀通過三班護病比入法條文，將在明年5月分階段實施。台東基督教醫院克服台東護理人力長期難覓困境，2年多來的每月三班護病比皆有達標且獲得獎勵金。護理部主任歐惠容表示，雖然護病比都能達標，但號召更多護理人員願意投入偏鄉第一線照護服務的腳步，永遠無法停歇。

歐惠容表示，台東護理人力長年招募困難，東基主動出擊，從培育人才開始。2012年出現一波全國護理荒後，啟動與護校的「建教合作」。先設有護理部建教合作就學獎助金，2014年起與馬偕醫護管理專科學校建教合作。也與慈惠、敏惠等醫護管理專科學校，以及美和、正修等科技大學皆有接洽相關人才培育，由院方提供獎助學金，學生畢業後加入東基第一線護理工作行列。

今年國立臺東大學開始招收護理學系學生，東基以每年獎助5名學生，開闢「在地」育才。凡東基員工的子女就讀護理學系者，也提供每學期1萬元的獎學金作為鼓勵。

歐惠容表示，循著建教合作管道進入東基，迄今仍在第一線服務的，如今是東基護理部中生代的「中流砥柱」，又以馬偕專校建教合作的為大宗，其中履約期滿後的留任率有五成。

不僅如此，早在2005年東基公益伙伴「一粒麥子基金會」與台灣電力公司攜手，每年辦理的「希望種子」培育計畫，以提供台東大專生暑假回鄉工讀機會，讓醫療、社福相關科系的在地學子提早認識未來工作環境，增加畢業後返鄉工作意願。

不過，各大醫院普遍面臨年輕護理人員留任困難，東基也不例外。歐惠容舉例，正值婚育年齡的護理師產後托育管道難找，影響育嬰假後復職意願。院方積極媒合鄰近托兒所，但有名額限制，導致育嬰留停的護理師中，45％選擇離職。另外，以近3年而言，新人一年內的離職率也有兩成。面對護理人力仍有缺口，院方苦思更多解方，營造溫馨、無後顧之憂的友善工作環境，盼吸引並留住更多護理尖兵。

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