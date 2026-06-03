響應世界捐血人日 東元醫院暑假前帶頭捐血穩定血量庫存

東元綜合醫院副院長暨急診科主任林鎮宇醫師，領軍挽袖響應公益捐血。（東元醫院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹捐血中心官網統計，截至今（3）日，O、AB血型庫存量呈現偏低（4-7日），有鑑於暑假出遊潮即將到來，新竹縣東元綜合醫院響應「世界捐血人日」，今天與新竹捐血中心在院區A棟大樓門口舉辦捐血活動，號召全體醫療工作人員挽袖捐血、奉獻愛心。

東元綜合醫院副院長黃禹仁表示，6月14日是「世界捐血人日」，該院作為新竹縣唯一重度級急救責任醫院，每年號召熱血勇士加入公益捐血，期為醫療量能挹注及時雨，幫助挽救更多生命。院方同時加碼贊助多種文創禮品，鼓勵鄰居、就診民眾和陪診家屬一同加入愛心捐血行列。

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該院副院長暨急診科主任林鎮宇醫師率先挽袖，號召醫護主管與同仁以實際行動支持，穩定血液庫存量。另外，星苗康乃薾教育體系為了增加學生的社區參與，提早學習醫療領域，具備健康醫學常識，安排兩位康乃薾國際實驗國高中（HIA）的學生擔任服務志工，協助民眾捐血相關問題諮詢、指引捐血動線及發放禮品等。

活動現場設置了4大健康宣導主題攤位，由專業人員在現場提供諮詢與解說。其中，社服組推廣「器官捐贈及安寧意願」登記，邀請民眾了解預立醫療意願，傳遞生命教育理念。醫品病安宣導「病人安全」，提升民眾就醫安全觀念與雙向溝通。護理部的「健康醫院888慢性病計劃」，關懷社區居民與門診病患的長期健康指標。護理部則是宣導「檳榔健康危害」，深耕社區癌症預防與健康生活型態。

公益捐血活動現場設置了4大健康宣導主題攤位，由專業人員在現場提供諮詢與解說。（東元醫院提供）

新竹縣東元綜合醫院響應「世界捐血人日」，今天與新竹捐血中心在院區A棟大樓門口舉辦捐血活動，號召全體醫療工作人員挽袖捐血、奉獻愛心。（東元醫院提供）

新竹縣東元綜合醫院響應「世界捐血人日」，今天與新竹捐血中心在院區A棟大樓門口舉辦捐血活動，號召全體醫療工作人員挽袖捐血、奉獻愛心。（東元醫院提供）

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