健康網》低膽固醇不會害失智 醫打臉：根本碰不到大腦

長輩定期量血壓的習慣很好。亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任表示，膽固醇太低不會提早失智，請老人家不要再誤傳訊息了；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕降血脂藥物推陳出新，亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任表示，很多病患對於壞膽固醇（LDL）數字太低而產生恐慌，甚至認為「膽固醇太低會提早失智」與「認知功能衰退」，「根本碰不到，怎麼影響！」

林軒任在臉書專頁「引人入腎・林軒任醫師」發文分享，在大腦裡，膽固醇是神經細胞生長、維持神經纖維髓鞘（就像電線外面的絕緣皮）完整性，以及神經傳導物質運作不可或缺的重要建材。按比例算下來，大腦可以說是全身最「肥」、確實最需要膽固醇的器官。

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林軒任解釋，依此推論大腦需要膽固醇，但卻忽略大腦最強大的防護罩—血腦屏障（Blood-Brain Barrier, 簡稱 BBB），也就是連血中的血脂肪都進不去腦袋中，所以，抽血報告上的膽固醇數值高低，跟你腦袋裡膽固醇夠不夠，根本是「兩條平行線」！

LDL低於20 大腦也毫無損傷

在醫學科學領域，曾做過長達5-7年的長期追蹤，得出一個結論，林軒任指出，不管LDL降得多低（小於20 mg/dL），這群病患的認知功能測驗成績，與對照組相比沒有任何差異。證明了極低膽固醇對客觀的腦力表現毫無損害，沒有增加臨床失智事件發生率。

林軒任指出，真正會摧毀大腦、導致失智的元凶之一，是「高膽固醇」，易造成斑塊破裂、血栓形成，這種因為血管問題導致的腦力退化，在醫學上有一個專門的名詞，叫做「血管性失智症」（Vascular Dementia），這是僅次於阿茲海默症的第二大失智症原因。

他引述英國一項涵蓋180萬人的世代研究，將追蹤時間拉長到10年以上，明確發現：65歲以前LDL偏高的人，未來罹患失智的風險顯著上升；另一方面，不是膽固醇太低害長輩失智，而是長輩的大腦已經開始退化，才把膽固醇拉了下來。

膽固醇太高 才是傷心、腦的凶手

因為大腦已經生病，林軒任認為，退化帶來的行為改變，會讓長輩吃得變少、營養吸收變差、人瘦下來，連帶著把血液裡的膽固醇給拉低了。也把胃口和膽固醇一起拉低。因此，抽血報告背後，藏著的不只是血管的健康，還有大腦的運作、長輩的胃口、體重變化，以及你愛的人最近過得好不好。

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