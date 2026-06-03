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健康 > 杏林動態

台韓扶輪社聯合捐贈屏基 新生兒超音波與加護型呼吸器

2026/06/03 19:29

台韓扶輪社聯合捐贈屏基新生兒超音波與加護型呼吸器。（屏基醫院提供）

台韓扶輪社聯合捐贈屏基新生兒超音波與加護型呼吸器。（屏基醫院提供）

〔記者葉永騫／屏東報導〕國際扶輪3510地區屏東和平扶輪社發起台、韓扶輪社，跨國捐贈屏東基督教醫院新生兒專用超音波儀1台及成人加護型呼吸器3台，協助提升屏東地區成人與兒童重症病患照護品質與醫療量能，屏東基督教醫院長吳榮州感謝扶輪社長期投入地方公益與醫療服務，為屏東急重症醫療注入重要資源。

院長吳榮州表示，急重症醫療設備更新對醫療品質影響深遠，感謝國際扶輪與台

韓扶輪社友的愛心支持，讓屏東鄉親能獲得更即時、更安全的醫療照護，並為第一線醫護人員帶來強大後盾，幫助醫療團隊守護更多寶貴生命，屏東基督教醫院為屏東縣唯一重度級急救責任醫院，每月約收治25至30位急重症病嬰，韓國RC of Masan-East等18個扶輪社共同向國際扶輪申請「全球獎助金計畫」，核准546萬元，購置新生兒專用超音波儀1台及成人加護型呼吸器3台捐贈屏東基督教醫院，預估每年將有約200位急重症成人病患受惠於新型呼吸器照護，提供更穩定且精準的呼吸支持，降低重症患者併發症及死亡風險。

此外，每年約300位急重症病嬰及病童可接受高解析度超音波檢查，即時掌握病情變化，協助醫療團隊做出正確診斷治療決策。

屏基新生兒科主任黃富槻說明，超音波對新生兒重症醫療的幫助。（屏基醫院提供）

屏基新生兒科主任黃富槻說明，超音波對新生兒重症醫療的幫助。（屏基醫院提供）

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