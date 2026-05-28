自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

長輩用藥需注意！藥師示警：「多重用藥」藏5大隱憂

2026/05/28 11:23

對於患有多種慢性病的長輩來說，多重用藥極為普遍，但也潛藏著藥物交互作用、副作用發生率倍增、增加跌倒與骨折風險、肝腎功能損傷、重複用藥風險等五大健康風險。；圖為情境照。（圖取自freepik）

對於患有多種慢性病的長輩來說，多重用藥極為普遍，但也潛藏著藥物交互作用、副作用發生率倍增、增加跌倒與骨折風險、肝腎功能損傷、重複用藥風險等五大健康風險。；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者孫唯容／台北報導〕長者用藥需注意！台北市立聯合醫院忠孝院區藥劑科藥師江彥霖指出，「多重用藥」（Polypharmacy）通常定義為同時服用5種以上的藥物，對於患有多種慢性病的長輩來說，多重用藥極為普遍，但也潛藏著藥物交互作用、副作用發生率倍增、增加跌倒與骨折風險、肝腎功能損傷、重複用藥風險等五大健康風險。

江彥霖指出，多重用藥的隱藏風險主要分為5大項目；第一點，藥物交互作用：多種藥物同時服用，藥物與藥物、或藥物與保健食品之間可能產生交互作用，導致藥效增強（產生毒性）或藥效抵銷（失去治療效果）。第二點，副作用發生率倍增：藥物越多，副作用越難以預測。常見症狀包括頭暈、嗜睡、食慾不振或腸胃不適。

第三點，增加跌倒與骨折風險：某些降血壓藥、鎮靜劑或止痛藥可能造成平衡感變差或暈眩。研究顯示，多重用藥可能使長者跌倒風險增加1.5至3倍。第四點，肝腎功能損傷：藥物主要透過肝臟代謝、腎臟排泄。長期且大量的藥物負荷會對肝腎造成沈重負擔，甚至引發器官衰竭。第五點，重複用藥風險：跨院、跨科就醫時，若醫師未全面掌握病人用藥紀錄，可能開立成分相同或同性質的藥物，導致劑量過高。

江彥霖表示，為降低風險，衛生福利部食品藥物管理署建議民眾可以採取以下行動，包含「定期檢視藥單」就醫時主動告知醫師目前正在服用的所有藥物（包含中藥與保健食品），可善用健保署的健保快易通APP查詢雲端藥歷。

江彥霖說，建議用藥前要「諮詢專業藥師」民眾可攜帶所有藥袋至醫療院所或社區藥局，請藥師協助進行「藥物整合」，找出是否重複或不當用藥。最後，「切勿自行增減」不可因症狀緩解就擅自停藥，也不可隨意服用親友推薦的「特效藥」。江彥霖也提醒，請尋求藥物整合諮詢，主動告知用藥狀況並遵從專業人員指示，就能有效提升用藥安全。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中