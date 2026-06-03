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健康網》看到黴不等於生病 醫談黴菌3大觀念

2026/06/03 19:20

醫師歐瀚文說明，發霉環境更常造成的是「過敏與刺激反應」，而不是真正的感染。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

醫師歐瀚文說明，發霉環境更常造成的是「過敏與刺激反應」，而不是真正的感染。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕瀚仕整合功能醫學中心醫師歐瀚文在臉書粉專「歐瀚文醫師 功能醫學」表示，最常見的誤區是：「我家牆壁發黴，所以我肺部一定也被黴菌感染了。」歐瀚文說明，除非你是免疫力極度低下的族群（如化療中、器官移植後），否則環境中的黴菌要演變成嚴重的「侵襲性感染」並不常見。

對大多數人而言，發霉環境更常造成的是「過敏與刺激反應」，而不是真正的感染。很多人身體真正遇到的問題其實是：黴菌過敏、氣喘惡化、鼻炎、眼睛癢、皮膚敏感。

但這並不代表我們可以忽視它。環境中的黴菌可能會釋放微量的「黴菌毒素」（Mycotoxins），長期暴露在部分研究中，被指出與呼吸道過敏、免疫調節異常及慢性疲勞感有關。雖然目前不同個體的影響程度差異很大，但它依然是許多人身體不適的隱形兇手。

三大概念：生活中的精準釐清

長霉菌 （Mold Growth）：環境警訊

● 日常場景： 浴室磁磚縫隙、冷氣出風口、陰暗處的床墊。

● 核心本質： 這是環境濕度控制失敗的結果（通常是濕度長期高於 60%）。一個很重要的觀念是：「有霉 ≠ 高黴菌毒素」，反之「有黴菌毒素 ≠ 肉眼一定看得到霉」，有些隱藏在壁紙後或空調內的發黴往往容易被忽略。

● 該怎麼辦： 這時候你需要的不是看醫生，而是「找水電行」或「洗冷氣、開除濕機」。處理好漏水、更換發霉物品、改善通風，這才是解決源頭。

黴菌毒素 （Mycotoxins）：隱形負擔

● 日常場景： 存放過久的咖啡豆、受潮的穀物、長期處於發黴空間吸入的空氣。

● 核心本質： 黴菌會分泌微小的化學毒素。這些毒素進入體內後，雖然不會像細菌感染那樣讓你立刻發燒，但它會增加肝臟代謝壓力，可能讓你感到莫名疲勞、過敏或免疫力異常。

● 該怎麼辦： 檢視飲食與生活習慣。食物開封後密封冷藏、別吃過期的堅果或糧食；並透過攝取充足的蛋白質、維持良好的腸道功能，以及多吃十字花科蔬菜，來幫助肝臟正常解毒酵素運作，強化身體的自然排毒力。

黴菌感染 （Mold Infection）：疾病診斷

● 日常場景： 揮之不去的香港腳、灰指甲，或免疫低下者的嚴重肺部發炎。

● 核心本質： 黴菌真的把你的身體當成「土壤」，在組織裡紮根生長。雖然嚴重侵襲性黴菌感染多見於免疫功能低下族群，但部分「局部黴菌感染」（如香港腳、灰指甲）在一般人身上也相當常見。

● 該怎麼辦： 這是正式的醫療問題，必須由醫師診斷並開立處方抗黴菌藥物。這不是單純吃保健食品或清環境就能解決的。

日常生活自我評估表

歐瀚文表示，要釐清目前的黴菌隱憂，可以先問這三個問題：

1.環境： 我居住的地方是否有肉眼可見的黑斑或聞得到的黴味？（有的話，請先處理環境）

2.飲食： 我是否有存放很久、受潮卻捨不得丟的五穀雜糧或中藥材？（有的話，請先清理櫥櫃）

3.症狀： 我是否有特定部位（如皮膚、指甲）長期不癒的紅癢病變？或者頻繁出現過敏、氣喘惡化的現象？（有的話，請務必尋求醫療診斷）

歐瀚文總結，處理黴菌問題，應遵循「先環境、後飲食、再醫療」的順序。我們不應該過度放大「黴菌毒素」的恐懼，也不應忽視「黴菌感染」與「過敏反應」。對大多數人而言，最有效的衛教動作其實就在指尖——隨手關閉潮濕的門窗、定時開啟除濕機、並果斷捨棄變質的食物。

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