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跑步回家突癱倒電梯！台中壯男心跳停止 32分鐘「生命之鏈」重生奇蹟
〔記者許國楨／台中報導〕台中市南區某社區日前上演一場驚心動魄的生死救援，一名48歲男子傍晚跑步返家後，身體突發不適在電梯內倒地失去意識，生命徵象一度消失，所幸家屬、社區物業、消防救護員與醫院接力搶救，在32分鐘內完成一場與死神賽跑的生命接力，將男子從鬼門關前拉回。
勤工分隊上月11日晚間6時42分接獲報案，一名男子跑步返家後在電梯內昏倒，救護人員洪瑞佐、康晴涵抵達社區時，患者兒子神情焦急衝出大樓帶路，眾人發現男子面色蒼白、毫無反應，其妻在等待救援期間，已依線上指導展開CPR壓胸，社區管理人員則迅速報案並取來AED待命，救護員立即接手確認男子已呈OHCA，僅剩瀕死性呼吸，先將患者移出電梯，經監測發現患者心律為最危急的心室顫動（VF），立刻實施AED電擊。
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此時第一次電擊仍未恢復，緊接著第二次電擊與持續CPR後，患者成功恢復自主心跳，雖仍處於昏迷狀態，但生命跡象已逐漸穩定，隨後支援救護隊到場，立即建立靜脈輸液、裝設心電圖監測設備並持續供氧，送醫途中男子竟緩緩睜開雙眼恢復意識，經醫院專業復甦後照護，男子康復出院，重新回到家人身邊。
勤工分隊表示，此案從家屬即時CPR、社區協助報案與AED支援，到消防人員專業急救及醫院後續照護，每個環節缺一不可，而近日該社區申請宣導CPR+AED操作，提升到院前有效存活率，勤工分隊也受邀到場示範，上月11日獲救男子也現身，並向救護人員洪瑞佐、康晴涵當面致謝，場面溫馨感人。
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