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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

慢性腎臟病防治向前移 立委倡高風險族群納UACR篩檢

2026/06/03 16:09

尿液篩檢檢測尿蛋白，有助早期發現慢性腎臟病；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

尿液篩檢檢測尿蛋白，有助早期發現慢性腎臟病；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

〔記者羅碧／台北報導〕慢性腎臟病早期多無明顯症狀，立法院厚生會會長、立委陳菁徽今天表示，現行成人健檢多以尿蛋白試紙檢測作為初步篩檢工具，建議逐步將尿液白蛋白／肌酸酐比值（UACR）納入成人健檢，優先提供糖尿病、心血管疾病等高風險族群使用，提升早期發現能力，及早銜接後續追蹤與治療。

陳菁徽指出，慢性腎臟病不僅影響個人生活品質，也可能增加共病風險及國家醫療支出。她認為，政策應從疾病前端預防做起，包括強化衛教、提升民眾疾病識能、及早介入治療，並鼓勵民眾學會閱讀健檢報告中的腎臟指標，例如腎絲球過濾率（eGFR）及尿蛋白數值。

厚生會會長陳菁徽建議，逐步將尿液白蛋白／肌酸酐比值（UACR）納入成人健檢，優先提供糖尿病、心血管疾病等高風險族群使用，提升早期發現能力，及早銜接後續追蹤與治療。（記者塗建榮攝）

厚生會會長陳菁徽建議，逐步將尿液白蛋白／肌酸酐比值（UACR）納入成人健檢，優先提供糖尿病、心血管疾病等高風險族群使用，提升早期發現能力，及早銜接後續追蹤與治療。（記者塗建榮攝）

她表示，相較於現行尿蛋白試紙檢測，UACR能更精準評估早期腎臟損傷風險，檢測成本差異有限，建議優先納入五十五歲以上或合併糖尿病、心血管疾病等高風險族群的健康檢查項目，以提高篩檢敏感度。

國家衛生研究院國家高齡暨健康福祉研究中心執行長許志成指出，目前民眾對慢性腎臟病及相關共病風險認知仍不足，且新藥使用率偏低，未來政策應強化疾病識能、數據監測及治療可近性。

厚生會秘書長、立委廖偉翔也呼籲國健署持續加強慢性腎臟病衛教、用藥安全及正確就醫觀念，提醒民眾重視健檢異常後續追蹤。

對於UACR納入成人健檢的建議，國健署副署長林莉茹表示，目前成人預防保健已透過尿蛋白及血清肌酸酐檢測，依國際標準計算eGFR進行風險分層，並結合「腎病識能卡」以紅、黃、綠燈方式呈現風險等級，協助民眾掌握腎臟健康狀況。

林莉茹指出，國際間包括日本、韓國及英國，目前多採現行尿蛋白搭配肌酸酐檢測進行初步篩檢，若發現異常，再轉介進一步接受UACR等檢查與診斷。相關檢查結果也可透過「健康存摺」查詢，協助民眾及早發現風險，強化後續健康管理。

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