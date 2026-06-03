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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

6旬翁攝護腺肥大如拳頭 藍光雷射助暢快解尿

2026/06/03 17:24

黃煒軒醫師提醒，男性朋友出現頻尿、尿流變細、夜尿等症狀，應及早就醫諮詢，找出最適合的治療方式。（記者陳建志攝）

黃煒軒醫師提醒，男性朋友出現頻尿、尿流變細、夜尿等症狀，應及早就醫諮詢，找出最適合的治療方式。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕63歲周先生患有高血壓，近期飽受下泌尿道症狀困擾，出現尿不順等情形，起初就醫並服用藥物，卻始終不見起色。因症狀持續影響生活品質，轉至泌尿科求診，檢查發現他的攝護腺體積竟高達105克，是一般正常大小的5倍之多。在醫師建議下，他接受了自費「半導體藍光雷射」，術後兩天即可自行順利排尿，徹底擺脫解尿不順的夢魘。

長安醫院泌尿微創中心主任黃煒軒表示，正常成年男性攝護腺約20公克大小，但這位患者的腺體已超過100公克，幾乎比一顆拳頭還大，長期阻塞造成下泌尿道症狀，藥物能發揮的空間非常有限，考量患者長期服藥，且有高血壓病史，經醫病雙方討論後，決定採用對慢性病患安全性較高的半導體藍光雷射進行手術。

黃煒軒指出，「半導體藍光雷射」是使用波長450nm的藍色雷射光束，經由尿道進入，體表不需任何切口。其最大優勢在於對血紅素的吸收率極高，能在氣化切除肥大組織的同時精準封閉血管，達到幾乎不出血的手術視野；結合氣化與剜除功能，即使面對如患者超過百公克的巨大攝護腺，也能一次到位，大幅縮短手術時間。

周先生經「半導體藍光雷射」治療後，尿流量和尿流速明顯變大。（記者陳建志翻攝）

周先生經「半導體藍光雷射」治療後，尿流量和尿流速明顯變大。（記者陳建志翻攝）

黃煒軒表示，相較於傳統電刀或其他雷射手術，藍光雷射的熱穿透深度僅約0.1至0.3毫米，讓雷射作用範圍精準集中在目標組織，對周圍神經與關鍵構造「精阜」的熱傷害風險大幅降低。患者在接受手術後，隔天即移除導尿管牽引，術後2天拔除尿管後便能順暢排尿，經超音波檢查顯示膀胱殘餘尿量已低於100ml，恢復狀況良好。

黃煒軒提醒，攝護腺肥大是男性隨著年紀增長常見的疾病。對於年長者、合併有高血壓或心臟病等慢性病、長期服用抗凝血藥物不易停藥的患者，或是藥物治療效果不彰、希望保留性功能的男性，半導體藍光雷射是一項安全且恢復快速的新選擇。建議有頻尿、尿流變細、夜尿等症狀困擾的男性朋友應及早就醫諮詢，找出最適合的治療方式。

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