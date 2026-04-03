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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

94％集中這族群！A肝疫情升溫 醫揭「高風險性行為」

2026/04/03 19:25

台中市衛生局表示，接種疫苗為預防A型肝炎最有效的方法，高暴露風險者，建議主動自費接種2劑A型肝炎疫苗。（記者蔡淑媛攝）

台中市衛生局表示，接種疫苗為預防A型肝炎最有效的方法，高暴露風險者，建議主動自費接種2劑A型肝炎疫苗。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕國內A型肝炎（A肝）疫情驟升！疾管署統計全國今（2026）年1至3月本土確診病例276人，是去年整年457人的6成，其中，台中今年前3個月已有52人感染，比去年還多6人，醫師示警，這波疫情高度集中30至50歲男性，占比94％，又以特定族群經「糞口途徑」危險性行具極高風險。

疾管署表示，A型肝炎主要透過「糞口途徑」傳染，根據疾管署資料顯示，如食用受病毒污染的水或食物，或與人接觸傳染，如當感染者沒有正確洗手，直接接觸其他物品或食物而造成感染，如性接觸（包括同性間與異性間肛吻、肛交、口陰交等性接觸），以及血液傳染；預防措施包括，進食前與如廁後勤洗手、食物徹底煮熟、接種 A 型肝炎疫苗。

台中榮總小兒感染科醫師陳伯彥認為，台灣2017年才將A肝疫苗納入幼兒公費接種，導致目前40歲以下族群，僅有1成至2成擁有抗體，出現免疫斷層。一旦病毒在特定族群中爆發，這群缺乏抗體的青壯年若遭到感染，體內會產生並散播大量的A肝病毒到環境中。

陳伯彥強調，肝臟是負責處理全身毒素的「人體焚化爐」，若肝功能急速衰竭，導致身體充滿毒素，將演變為致命的猛爆性肝炎，建議40歲以下無抗體者應主動自費接種2劑疫苗（間隔6至12個月）。

台中市衛生局呼籲，接種疫苗為預防A型肝炎最有效的方法，民眾如因出國旅遊或有較高暴露風險者，建議主動自費接種2劑A型肝炎疫苗，以降低感染風險；民眾維持良好飲食及個人衛生習慣，聚餐共食時使用公筷母匙；性行為前後都應使用肥皂及清水澈底清潔雙手，並避免與他人發生不安全性行為。

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