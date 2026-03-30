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健康網》種子油真的「有毒」？ 最新研究結果大逆轉

2026/03/30 15:09

恆新復健科診所醫師王思恒指出，近年芝麻油等種子油被貼上促進發炎、致癌等標籤，但國外研究顯示，攝取芝麻油對於發炎指標、血糖等反而有改善；示意圖。（圖取自freepik）

恆新復健科診所醫師王思恒指出，近年芝麻油等種子油被貼上促進發炎、致癌等標籤，但國外研究顯示，攝取芝麻油對於發炎指標、血糖等反而有改善；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕網傳種子油「有毒」，這是真的嗎？恆新復健科診所醫師王思恒指出，近年芥花油、葵花油、芝麻油都被貼上促進發炎、氧化壓力、致癌等標籤，但據國外1篇整理種子油的系統性回顧，顯示結果並非如此。在以代謝疾病患者為主的試驗中，種子油促進發炎的說法不僅找不到支持，也顯示發炎指標、氧化壓力、血糖等反而有所改善。不過，王思恒提醒，該試驗受試對象受限，也無法說明種子油高溫烹調是否有害。

試驗數據逆轉促炎說法

復健科醫師王思恒在臉書粉專發文指出，2025年2月巴西 Universidade de Marília 的研究者 Fornari Laurindo 等人，在《 Frontiers in Nutrition》發表1篇系統性回顧，整理了針對種子油的11個臨床試驗，包含多項雙盲隨機對照試驗。受試者都是糖尿病或高血脂患者，追蹤指標包括血糖、血脂、發炎指數和氧化壓力。在代謝疾病患者的這些試驗裡，結果顯示，種子油促進發炎的說法並不能找到支持。具體數據如下：

●每天攝取30毫升芝麻油，連續90天，空腹血糖從189降到138mg/dL，下降幅度為27%，抗氧化酵素全面上升，氧化壓力指標下降。

●芝麻油搭配降糖藥一起用60天，血糖下降36%、糖化血色素下降43%，好膽固醇上升17%。

●紫蘇油搭配規律運動8週，高敏感性發炎指標從3.43降到2.76mg/L，促發炎細胞激素從 1.23降到0.88ng/mL。

●γ-穀維素強化芥花油食用12週，空腹血糖從134降到126mg/dL，糖化血色素6.1%降到5.4%。

芝麻油成分或可中和氧化壓力

王思恒說明，種子油富含多元不飽和脂肪酸，可以影響細胞膜組成，進而調節發炎訊號的傳遞，也是研究者推測的機制之一。此外，芝麻油含有芝麻木酚素的化合物，可能具抗氧化作用，可中和氧化壓力；至於石榴籽油效果更特別，試驗中能促進細胞裡葡萄糖轉運蛋白基因的表現，讓血糖容易被利用。不過，他也指出，每種種子油的成分差異大，不同油品的效果機制不同，不能等同看待。

王思恒進一步解釋，以往認為，種子油因富含Omega-6脂肪酸，可能促進發炎物質，這個說法在細胞層面有一定基礎，但在直接讓人攝取並測數值的臨床試驗裡，顯示發炎指標並未上升，甚至有所改善。

試驗族群、高溫烹調因子侷限

不過，王思恒也強調，這篇回顧的11個試驗，受試者都是糖尿病或高血脂患者，結果並不能直接套用到沒有代謝疾病的族群，且試驗時間普遍偏短、樣本數也偏小。另外，這些研究測的是直接補充種子油的效果，高溫烹調後種子油的安全性問題，這篇研究回顧則並未涵蓋。

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