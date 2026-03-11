「椰棗是天然胰島素？」醫打臉：恐害糖友延誤治療

網路流傳椰棗是天然胰島素，糖尿病患者可安心食用的說法，天主教耕莘醫院內分泌科醫師馬文雅澄清，椰棗不是胰島素，更不可能取代降血糖藥物。（天主教耕莘醫院提供）

〔記者黃政嘉／新北報導〕網路近日流傳「椰棗是天然胰島素，糖尿病患者可以安心食用」的說法，引發不少民眾詢問，天主教耕莘醫院內分泌科醫師馬文雅澄清，椰棗並不是胰島素，更不可能取代降血糖藥物，將天然食物包裝成具有藥物效果，容易誤導民眾延誤治療，她強調，如果真有可以口服取代胰島素的天然食物，會是醫學史上的重大突破，必定會先發表在國際醫學期刊，而不是出現在網路廣告中。

馬文雅表示，胰島素是1種由胰臟β細胞分泌的荷爾蒙，其功能是協助血液中的葡萄糖進入細胞被利用，作用精準且強大，目前醫學上仍需依靠人體分泌，或透過藥物注射補充，並不存在任何食物可以在人體內「轉化為胰島素」。

她說明，椰棗是1種高糖分水果，碳水化合物含量可超過7成，其中大多為葡萄糖與果糖，對血糖影響接近甜食，雖然部分研究顯示椰棗含有多酚與膳食纖維，可能使血糖上升速度略慢於純砂糖，但「升糖較慢」並不代表「不會升糖」，更不具降血糖效果。

馬文雅提醒，網路健康詐騙常利用3種心理陷阱，像是標榜「天然」讓人聯想到安全；以「古老食療」包裝，讓人覺得比藥物更安心；宣稱「醫界不願公開的秘密」，製造陰謀論氛圍。若見網路宣稱「降血糖」、「清血管」、「天然胰島素」、「3天見效」等關鍵字時，應保持警覺。

她指出，控制血糖的飲食原則相當明確，包括控制總攝取量、增加膳食纖維、規律進食、避免精製糖類。椰棗可作一般點心適量食用，但本質上仍屬甜食，糖尿病患者更須注意份量，若想了解食物對血糖的影響，可透過血糖監測觀察變化，與內分泌科醫師討論，才能安全管理血糖、維護健康。

