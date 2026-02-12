打破謠言！ 研究證實孕期接種mRNA疫苗與兒童自閉症無關

研究表明在懷孕前或懷孕期間接種mRNA新冠疫苗，與兒童自閉症無關。圖為示意圖。（擷自Shutterstock）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕在2026年美國母胎醫學會（SMFM）懷孕會議上發表的1項新研究表明，在懷孕前或懷孕期間接種mRNA新冠疫苗，與兒童自閉症或其他神經發育障礙無關。此研究進一步證實了懷孕期間接種新冠疫苗的安全性。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，在美國建議接種2種新冠疫苗，分別是mRNA疫苗和蛋白質次單位（protein subunit）疫苗。這2種疫苗在懷孕期間任何階段都被認為安全，可幫助保護母親和胎兒。

有傳言說在孕期接種mRNA新冠疫苗與自閉症相關，對此來自美國國立衛生研究院的母胎醫學中心網路的研究團隊進行相關實驗。他們對434名年齡在18至30個月之間的兒童進行了評估，以尋找自閉症或其他發展問題的跡象。

納入研究的兒童中，有217名兒童的母親在懷孕或懷孕前30天內接種至少1劑mRNA新冠疫苗，其餘217名兒童的母親在同一時間段內未接種mRNA疫苗。

為確保公平比較，研究人員根據分娩地點（醫院、分娩中心等）、分娩日期、種族等多個因素，將接種疫苗的母親與未接種疫苗的母親進行配對。如果嬰兒在懷孕37週前出生、懷孕有多胞胎或嬰兒有嚴重先天性畸形，則排除在研究對象之外。

所有兒童都在1歲半至2歲半期間接受評估，評估工具為《年齡與發展階段問卷》。此問卷評估兒童發展的5個關鍵領域，即溝通能力、大運動技能、精細運動技能、問題解決能力和個人社交互動能力。

研究團隊也分析了《兒童行為量表》、《幼兒自閉症量表》和《幼兒行為問卷》的結果，以比較兒童發展和行為結果。

研究顯示，在懷孕或懷孕前不久接種新冠疫苗的母親所生的兒童，其神經發育結果與未接種疫苗的母親所生的兒童並無差異。

美國杜克大學生殖生物學和家庭計劃傑出教授休斯（Brenna L. Hughes）表示，此研究依照嚴格科學流程進行，結果表明就算母親在懷孕期間接種新冠疫苗，兒童出生後的長期健康狀況仍令人放心。值得注意的是，休斯未參與此研究。

