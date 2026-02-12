自由電子報
健康 > 杏林動態

春節連假診所不打烊 雲林50家初1至初3看診

2026/02/12 13:07

雲林縣府加碼獎勵縣內50家診所初一至初三正常看診。（記者黃淑莉攝）

雲林縣府加碼獎勵縣內50家診所初一至初三正常看診。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕因應春節9天連假，醫院急診可能出現壅塞及醫療量能吃緊情況，雲林縣祭出「春節不打烊基層診所門診獎勵方案」，鼓勵診所大年初一至初三看診，共有50家響應，另有6家社區藥局針對獨居長輩、行動不便者提供送藥到府服務。雲林縣長張麗善呼籲民眾就近找診所，避免造成醫院診所壅塞。

雲林縣衛生局今（12）日召開雲林春節醫藥照護全方位不打烊記者會，縣長張麗善、衛生局長曾春美與雲林縣醫師公會理事長丁榮哲、雲林縣藥師公會理事長許仁厚、雲林縣診所協會理事長林嘉祈等人，宣布大年初一至初三縣內17鄉鎮市有50家診所提供門診服務，3天共計190診次。

張麗善指出，往年春節期間基層診所多數休診，導致輕症病患也湧入急診，成為急診壅塞原因之一，縣府今年推出獎勵方案，每診次補助3000元，感謝各家診所配合，也呼籲鄉親有感冒或輕症疾病，就近就地到診所，落實醫療分級與分統，也可避免醫院急診壅塞。

張麗善也請鄉親幫忙，若發現鄰居、親友有心理憂鬱、情緒低落等情形，告知可撥打1925安心專線，協助獲得即時心理支持。

曾春美表示，除鼓勵診所春節看診，縣府與雲林縣藥師公會持續合作推動「雲林縣藥師加值服務計畫」，包括斗六上好、土庫健康、斗南仁安堂、斗南全安、崙背三馬藥師及水林全仁等6家藥局，在春節期間針對獨居長者、身心障礙及偏遠地區交通不便者等7大對象，提供送藥到府、健康關懷等藥事照護服務。

曾春美提醒，慢性病患的慢性處方箋領藥時間若是在春節假期期間，健保署已開放可提早領藥，另春節期間若有感冒、腸胃不適等輕微症狀，建議先到鄰近診所就醫。

雲林縣內50家診所大年初一至初三提供門診服務。（記者黃淑莉攝）

雲林縣內50家診所大年初一至初三提供門診服務。（記者黃淑莉攝）

