二手菸傷心肺 國健署籲「馬上拒菸」專業戒菸成功率達3成

〔記者羅碧／台北報導〕馬年將至，親友團聚時若遇到吸菸情境，可能無形中吸入二手菸或三手菸。國民健康署指出，二手菸與心血管疾病、呼吸道疾病及肺癌等健康風險相關，即使只是短暫接觸，也可能對健康造成危害，呼籲民眾把握年節契機「馬上拒菸」，若透過專業戒菸協助，6個月戒菸成功率可達3成。

國民健康署菸害防制組組長羅素英表示，春節期間親友團聚、應酬場合多，即使只是短暫接觸菸霧，也可能帶來健康風險，因此戒菸是送給自己與家人最實在的新年禮物。

依據國民健康署公布的 2024年國人吸菸行為調查結果顯示，我國18歲以上人口的家庭二手菸暴露率為 35.6%，等於平均每3人就有1人曾在家中暴露於二手菸環境。對不吸菸的成年人而言，二手菸與冠心病、中風及肺癌等疾病風險增加有關；對孕婦來說，則可能提高早產、嬰兒低出生體重的風險；嬰幼兒與孩童若長期處於二手菸環境，也較容易出現下呼吸道感染、氣喘發作，甚至增加嬰兒猝死症候群的風險，打造無菸居家環境相當重要。

羅素英指出，若僅靠意志力戒菸，成功率約為5%至 6%，但接受專業戒菸門診與醫療人員協助，戒菸成功率可提高5至6倍，6個月戒菸成功率約達3成，等於每 3 人就有 1 人成功戒菸。根據統計，2023年1月至11月，已有超過 40 萬人次使用戒菸服務。

羅素英表示，目前全台約有近 3,000 家戒菸服務合約醫事機構，並提供免費戒菸諮詢專線 0800-63-63-63。不論是傳統紙菸、加熱菸或電子菸，都可能造成尼古丁成癮與健康風險，專業戒菸門診皆可提供相應協助，呼籲民眾設定「馬年戒菸日」，馬上行動，以清新空氣迎接新的一年。

若在春節團圓場合遇到親友或周圍的人吸菸，該如何在不傷和氣的情況下拒菸？羅素英表示，民眾可參考國健署官網整理的「拒菸八不」原則，作為實用應對方式。

◎拒菸八「不」原則

●不接受：堅定表達不吸菸立場。

●不隱瞞：以簡單理由說明拒菸原因。

●不尷尬：可用幽默方式化解場面。

●不逗留：適時離開吸菸環境。

●不縱容：以關心健康角度勸導親友。

●不硬碰：轉移話題，避免正面衝突。

●不被說服：以健康考量表達立場。

●不被激將：以成熟態度回應他人挑釁。

