健康 > 新聞現時批 > 謠言終結站

印度爆立百病毒疫情！中國疑宣稱「解藥已問世」 我國疾管署回應了

2026/01/29 15:30

印度立百病毒疫情引關注，近日網路上卻流傳「解藥已問世」的說法。疾管署澄清，目前尚無任何藥物取得藥證。（資料照，記者侯家瑜攝）

印度立百病毒疫情引關注，近日網路上卻流傳「解藥已問世」的說法。疾管署澄清，目前尚無任何藥物取得藥證。（資料照，記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕印度立百病毒疫情引發關注，近日網路上卻流傳「解藥已問世」的說法。疾管署澄清，目前僅有實驗用藥研究，尚無任何藥物取得藥證。我國已提前建立特殊病人照護中心與治療指引，呼籲民眾勿輕信未證實訊息。

近日傳出，中國武漢病毒研究所於1月27日對外宣稱「解藥已問世」，時間點的巧合引發大量網友議論，不少人質疑是否「未卜先知」，甚至揣測早有劇本安排，相關說法在社群平台掀起熱潮。

針對網路流傳的「解藥已問世」說法，疾管署副署長林明誠回應指出，該訊息內容存在諸多不確定性，目前無法針對特定說法評論。依疾管署掌握的資訊，已發表於國際知名期刊的研究，多仍停留在實驗用藥階段，並未有任何藥物取得各國正式藥證。

疾管署長羅一鈞日前也已說明，目前印度通報的5名確診病例中，皆為醫護人員，尚未出現死亡案例，其中2名重症患者仍在加護病房接受治療，並使用瑞德西韋作為實驗性療法。

他表示，動物實驗顯示瑞德西韋可能具有預防與治療潛力，當地已擬定初步治療指引，但仍需更多臨床證據佐證。因應可能的境外疫情風險，我國自去年起已委託3家醫學中心成立「特殊病人照護中心」，並由台大醫院協助研擬診療與實驗性治療指引，以備未來若出現疑似或確診病例時，能即時啟動醫療應變。除瑞德西韋外，過去曾用於治療C肝的雷巴威林，也被部分研究點名具有潛在療效，但同樣尚未獲得核准適應症。

疾管署強調，立百病毒屬高致死率人畜共通傳染病，目前全球仍以支持性治療與實驗性療法為主，呼籲民眾勿輕信未經證實的網路訊息，相關疫情與醫療資訊，仍應以官方與專業單位發布為準。

