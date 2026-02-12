自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

春節連假雲林6家急救責任醫院 初1至初3開設傳染病特別門診

2026/02/12 12:53

春節假期雲林縣內6家急救責任醫院急診維持24小時，另初1至初3開設傳染病特別門診。（資料照，記者黃淑莉攝）

春節假期雲林縣內6家急救責任醫院急診維持24小時，另初1至初3開設傳染病特別門診。（資料照，記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕春節期間返鄉、出遊，出入人口群聚機會增加，又適逢流感等呼吸道疾病流行期，有鑑去年流感嚴重急診塞爆，縣內6家急救責任醫院在2月17日（大年初1）至19日（初3）春節假期間開設傳染病特別門診，有需要民眾可多利用。

雲林縣衛生局長曾春美指出，春節連假6家急救責任醫院急診維持24小時，衛生局每日即時掌握各家醫院急診候診及待床情形，與責任醫院密切合作、即時應變，確保急重症患者獲得妥適照護。

另17日至19日3天加開傳染病等別門診，台大雲林分院17日上、下午內科、感染或胸腔科各1個診次，下午還有小兒科。18日上午有內科1診次、感染或胸腔科2次、下午內科、感染或胸腔科、小兒科各1診次。19日上午2科、感染或胸腔科各2個診次、下午內科1診次、感染或胸腔科2診次、小兒科1診次。

雲林長庚醫院17日至19日每天上午內科、下午小兒科各1診次。

雲林基督教醫院17日至19日上、下午內科各1診次。

若瑟醫院；17日上午內科2診次、兒科1診次，下午內科、兒科各1診次。18日上午內科、胸腔或感染科、兒科各1診次，下午兒科、胸腔或感染科各1診次。19日內科2診次、兒科1診次，下午內科1診次。

成大斗六分院；17日上、下午胸腔或感染科各1診次。18日上、下午內科各1診次。19日上午內科2診次、下午內科1診次。

中國醫藥大學北港附設醫院；17日至19日上、下午各內科1診次。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中