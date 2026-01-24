自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 謠言終結站

健康網》靠微波爐吃飯致癌？ 營養師破解迷思：「這樣用」才安心

2026/01/24 08:39

專家表示，微波爐適合忙碌族，復熱便當重點在於，注意容器材質，別讓塑化劑溶出就好；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家表示，微波爐適合忙碌族，復熱便當重點在於，注意容器材質，別讓塑化劑溶出就好；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕坊間有許多關於微波爐的迷思，有人認為經過微波爐加熱營養消失，甚至有輻射殘留、會致癌？李氏聯合診所營養師曾建銘指出，微波加熱時間短、不用加水，對於那些怕熱、怕水的營養素流失率反而少，微波食品不會致癌，一旦選錯「容器」才會，金屬、一般塑膠袋、保鮮膜直接接觸食物絕對母湯。

曾建銘在臉書粉專「吃對營養所｜建銘營養師」發文分享，微波爐真的被誤會太久了，它簡直是廚房裡的「背鍋俠」。「身為營養師，我有時候忙到沒時間吃飯，也是靠微波爐救急的」！關於微波爐，他並分析2大迷思：

●迷思1：微波會殺死營養？

剛好相反，有時候保留得更多，任何食物只要「加熱」，營養多少都會流失。微波加熱的特點是，時間短、不用加水，對於那些怕熱、怕水的營養素（像是維生素B群、維生素C），微波反而因「受熱時間短」，流失率可能比長時間「水煮」還少。

●迷思2：微波食品會致癌？

微波本身不會，但「容器」選錯才會，微波是用電磁波讓水分子震動產熱，這種能量不會殘留在食物裡，更不會改變食物的DNA。

真正該擔心的是，民眾用什麼樣的容器去微波。

首選：玻璃、陶瓷（最安心）

次選：標示5號（PP）的耐熱塑膠

絕對母湯：金屬、一般塑膠袋、保鮮膜直接接觸食物。

有關微波的加熱工具小評比，曾建銘說明，微波爐適合忙碌族，復熱便當重點在於，注意容器材質，別讓塑化劑溶出就好；氣炸鍋適合偶爾想吃炸物口感的人，雖然油比較少，但澱粉類高溫氣炸過久，容易產生「丙烯醯胺」，別天天吃；電鍋/蒸煮適合腸胃敏感、長輩、備孕族群，最溫和、最穩定的加熱法，也是最推薦給臨床病人的方式。

曾建銘提醒，沒有哪一種加熱方式「絕對完美」或「天生有毒」，重點不是「有沒有微波」， 而是「你微波的是什麼食物」。如果民眾微波的是一盤蔬菜加雞胸肉，那就是健康的一餐；如果你微波的是高油高鹽的加工品，那不用微波爐，它本身就不健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中