健康網》靠微波爐吃飯致癌？ 營養師破解迷思：「這樣用」才安心

〔健康頻道／綜合報導〕坊間有許多關於微波爐的迷思，有人認為經過微波爐加熱營養消失，甚至有輻射殘留、會致癌？李氏聯合診所營養師曾建銘指出，微波加熱時間短、不用加水，對於那些怕熱、怕水的營養素流失率反而少，微波食品不會致癌，一旦選錯「容器」才會，金屬、一般塑膠袋、保鮮膜直接接觸食物絕對母湯。

曾建銘在臉書粉專「吃對營養所｜建銘營養師」發文分享，微波爐真的被誤會太久了，它簡直是廚房裡的「背鍋俠」。「身為營養師，我有時候忙到沒時間吃飯，也是靠微波爐救急的」！關於微波爐，他並分析2大迷思：

●迷思1：微波會殺死營養？

剛好相反，有時候保留得更多，任何食物只要「加熱」，營養多少都會流失。微波加熱的特點是，時間短、不用加水，對於那些怕熱、怕水的營養素（像是維生素B群、維生素C），微波反而因「受熱時間短」，流失率可能比長時間「水煮」還少。

●迷思2：微波食品會致癌？

微波本身不會，但「容器」選錯才會，微波是用電磁波讓水分子震動產熱，這種能量不會殘留在食物裡，更不會改變食物的DNA。

真正該擔心的是，民眾用什麼樣的容器去微波。

首選：玻璃、陶瓷（最安心）

次選：標示5號（PP）的耐熱塑膠

絕對母湯：金屬、一般塑膠袋、保鮮膜直接接觸食物。

有關微波的加熱工具小評比，曾建銘說明，微波爐適合忙碌族，復熱便當重點在於，注意容器材質，別讓塑化劑溶出就好；氣炸鍋適合偶爾想吃炸物口感的人，雖然油比較少，但澱粉類高溫氣炸過久，容易產生「丙烯醯胺」，別天天吃；電鍋/蒸煮適合腸胃敏感、長輩、備孕族群，最溫和、最穩定的加熱法，也是最推薦給臨床病人的方式。

曾建銘提醒，沒有哪一種加熱方式「絕對完美」或「天生有毒」，重點不是「有沒有微波」， 而是「你微波的是什麼食物」。如果民眾微波的是一盤蔬菜加雞胸肉，那就是健康的一餐；如果你微波的是高油高鹽的加工品，那不用微波爐，它本身就不健康。

