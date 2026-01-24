苗栗免費健康篩檢2月1日苑裡登場 一次完成多項檢查

苗栗縣政府衛生局等單位，2月1日將在苑裡鎮中正里活動中心舉辦免費健康篩檢活動，在地一次完成多項檢查。（苗縣府衛生局提供）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府衛生局為提升縣民健康照護品質，提供更便利、可近性的預防保健篩檢服務，結合苑裡鎮衛生所及苑裡李綜合醫院等單位，2月1日上午7點30分起在中正里活動中心辦理「做檢查 顧健康」免費健康篩檢活動，整合多項免費健康檢查服務，讓民眾在熟悉的社區環境中即可一次完成多項檢查，完成2項篩檢，即送2公斤白米。

苗縣府衛生局指出，這次活動篩檢項目相當多元，包含成人預防保健檢查、B、C型肝炎篩檢、子宮頸抹片檢查、乳房攝影檢查、口腔黏膜檢查、糞便潛血檢查及胃癌篩檢， 讓民眾在社區即可一次完成多項重要檢查，並由專業醫護團隊提供檢查與衛教說明，並視檢查結果提供後續追蹤與建議。

苗栗縣政府衛生局長楊文志指出，依衛生福利部統計處2024年癌症死因統計，苗縣2024年癌症標準化死亡率為每十萬人口118.4人（男性149.5、女性88.3），男性約為女性的1.7倍；苑裡鎮為每十萬人口127.9人（男性158.4、女性97.8），顯示男性死亡風險明顯較高。呼籲民眾善用政府提供之免費篩檢資源，定期接受健康檢查，透過早期發現、及早治療，守護自身、家人與社區的健康。

