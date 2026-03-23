健康網》LDCT可找出可疑肺結節 專家揭AI+LDCT判讀更快更準

台北醫學大學人工智慧醫療研究中心主任陳震宇表示，由醫師搭配AI結果一起判讀，也就是「人機協作」。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕台灣淪全球「肺葉切除王國」的慘痛鬧劇一文引來熱議，台北醫學大學人工智慧醫療研究中心主任陳震宇表示，人工智慧（AI）正好可以在這裡發揮關鍵作用，降低「不該開刀卻被開刀」的風險。健保署目前也正積極發展AI判讀系統，希望讓篩檢更精準、也更安心。

低劑量電腦斷層掃描（LDCT）是目前唯一具國際實證、能有效早期發現早期（0-1期）肺癌的篩檢工具，能偵測小於1公分結節，降低重度吸菸者20%死亡率。其特色為高敏感度、輻射劑量僅為傳統CT的1/5-1/7，且不需注射顯影劑。政府補助特定高風險族群每2年1次免費篩檢。

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陳震宇在《台灣科技媒體中心》SMC發文指出，AI可以快速幫醫師「先審視一遍」LDCT大量影像，找出可疑肺結節，還可以計算肺結節體積，有助於追蹤時比較，節省診斷醫師大量時間。更進一步，它不只找肺結節，還能在同一次檢查中，同時偵測像是冠狀動脈鈣化或骨質密度異常等問題，讓一次掃描發揮更多健康價值。

台灣大學醫學院附設醫院院長余忠仁認為，許多醫院已導入AI輔助系統精準測量結節體積與密度，協助醫師判別非典型增生與惡性腫瘤。目前全台已有214家醫院與國健署合作，嚴格遵循臨床指引執行，確保病患在提升早期診斷效益的同時，降低不必要的侵入性醫療風險。

目前AI的準確度已經相當不錯，在臨床上能幫助醫師提高效率、減少疏漏。不過，陳震宇指出，AI並不是萬能，它的判讀仍可能受到資料偏差影響，也無法取代醫師對病人整體狀況的判斷。因此，最安全的方式是由醫師搭配AI結果一起判讀，也就是「人機協作」。

余忠仁表示，台灣現行透過「標準化判讀分級」與「多專科團隊會診」來防止誤判。許多醫院已導入AI輔助系統精準測量結節體積與密度，協助醫師判別非典型增生與惡性腫瘤。

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