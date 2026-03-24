與藥師做朋友》降尿酸！讓生活變鹼單 痛痛飛走了

紅薏玉米鬚湯。（圖取自《與藥師做朋友2-0~99歲的養生寶典》）

文／謝皓丞

阿盛是在鐵工廠上班的小主管，日日夜夜輪三班為了就是要讓自己 的妻小能過上比較有品質的生活。上班過程中時常在高溫的環境走來走去，甚至有些時候為了處理緊急狀況，還需要不同單位跑來跑去，鐵工廠面積將近兩甲多，為了能將問題處理解決好，一天下來可以說是「日行萬步」。阿盛雖然有大量喝水，卻深受高尿酸的困擾，自己非常疑惑，明明喝水量非常的大，怎麼還會有高尿酸的問題呢？思考下來，有可能是下夜班的時候，同事之間約去居酒屋小酌一下。

有一天，上班的時候，自己前往800公尺外的辦公室和主管溝通工作內容，突然覺得自己的腳「哎呀！好痛啊！」阿盛一跛一跛地困難的往前走，但是每走一步都步履維艱，馬上直覺就是自己的高尿酸，可能引發了痛風，翻著自己的包包，盡快地拿藥服用，休息15分鐘，繼續跛著腳往前邁進，希望趕快將工作完成後，找醫師檢查自己的狀況。

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高尿酸血症的定義：當血中尿酸濃度長期高於7毫克，醫學上就稱為高尿酸血症。尿酸的產量過多以及排泄減少，就會形成高尿酸血。引起尿酸過多的原因很多，包括：先天性代謝異常、淋巴增生疾病、攝取過多富含普林或導致普林合成增加的食物，致使尿酸的合成增加。所以初期高尿酸的患者，在中醫常以「五苓散」來作為初期的治療藥方，來幫助尿酸排泄速度加快。

尿酸是人體普林（Purine）代謝的最終產物。尿酸為弱酸性，其解離度與酸鹼度（即pH值）有關。愈是酸性環境下，不遊離的尿酸愈多，遊離狀態的尿酸愈少。正常人體內血液pH值約為7.4，血清中約有98%的尿酸為遊離狀態的尿酸離子，可以和鈉結合成尿酸鈉鹽。鹼性環境中，尿酸較易溶於尿中，排出體外；因此，建議病人多喝水，保持尿量和調節pH值，藉以加速尿酸排除。

痛風在飲食方面需要格外注意，有些禁忌的飲食必須要小心為妙，像是：

1.發芽豆類、黃豆。

2.雞肝、雞腸、鴨肝、豬小腸、牛肝。

3.白鯧魚、鰱魚、吳郭魚、白帶魚、烏魚、鯊魚、海鰻、沙丁魚。

4.小管、草蝦、牡蠣、蛤蜊、蚌蛤、干貝等。

5.小魚干、扁魚干。

6.紫菜、香菇。

7.肉汁、濃肉湯汁。

8.酵母粉。

9.禁止喝酒，尤其是啤酒。

10.禁止劇烈運動。

由於痛風是嘌呤代謝失調的疾病，血液中嘌呤的代謝產物尿酸有一部份來自膳食，故限制膳食中富含嘌呤的食品，對控制痛風病情的發展，有實際效用。但含嘌呤很低的食品就可以多多選擇，有白米、白麵、芹菜、捲心菜、葫蘿蔔、茄子、蕃茄、黃瓜、蘿蔔等。痛風病人可大膽進食這些食品。

紅薏玉米鬚湯

●養生作用

利尿、消腫、降尿酸。

紅豆：消腫利尿、補血強心，經常食用可讓肌膚以及身體愈來愈年輕。另外，紅豆有較多的膳食纖維，可潤腸通便、降血壓、降 血脂、調節血糖、解毒抗癌、預防結石。

薏仁：利水滲濕，健脾除痺，清熱排膿。薏仁除了能利水來幫助 尿酸的排除，對黃嘌呤氧化酶 （XOD） 也具有抑制作，可降低尿酸 的產出。其脂肪油有解熱、鎮靜、鎮痛作用。痛風歸屬「痹證」。 氣血閉阻不暢，引起關節、肢體等處出現酸、痛、麻、重及屈伸不利等症狀，名為痺證。

玉米鬚：也稱番麥鬚，味甘性平，有利尿消腫、清肝利膽的功效。 是很好的痛風食療食材，用玉米鬚煮成茶喝，有助於降血糖、降尿酸。

●藥材 玉米鬚50克、紅糖適量。

●食材 紅豆150克、薏仁100克。

●步驟

1.先以紗布袋包覆玉米鬚，加入1500c.c.冷開水，以大火煮開後，轉成小火。

2.悶煮約15分鐘，靜置候涼。

3.將玉米鬚水和紅豆、薏仁放入電鍋中，再加6杯米杯水量。

4.外鍋加3杯米杯水量，待電鍋開關跳起，將整鍋移至瓦斯爐 上繼續以文火加熱約30分鐘，加入適量紅糖（視個人口味調 整甜度），熱熱喝或者靜置冷卻加冰塊冷飲，健康養生又可口。

●藥師小叮嚀

此茶飲除了孕婦不建議服用外，其餘各種體質皆可服用。

（作者為藥師，本文摘自《與藥師做朋友2-0~99歲的養生寶典》洪葉文化出版，中華民國藥師公會全國聯合會主編）

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