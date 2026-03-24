健康網》沒感覺最危險！ 6種癌症早期無症狀：卵巢癌像腸胃病

營養師廖欣儀指出，大腸癌、肝癌等6種癌症因早期症狀不明顯也不痛而常被忽略，其中，卵巢癌容易出現的腹脹、消化不良，甚至很像腸胃問題；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多人以為癌症大多會有症狀，但實際上，有些癌症初期卻是沒感覺。營養師廖欣儀指出，部分癌症如大腸癌、肝癌、胰臟癌、肺癌、乳癌等，早期症狀其實並不明顯，且因不痛，也不影響生活，導致常被許多人忽略，尤其女性卵巢癌甚至症狀很像腸胃問題，等到發現異狀時，往往已非初期。除建議日常多注意身體、提高警覺，也提醒應定期接受國健署5大癌症檢查，以期早期發現、早期治療。

6大癌症早期無症狀

廖欣儀於臉書粉專「欣儀的營養聊天室」發文指出，常見以下6腫癌症初期經常無明顯症狀，須小心容易錯過初期治療黃金期：

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●大腸癌：排便改變、偶爾腹脹，容易被當成飲食問題。

●肝癌：疲倦、食慾差，常被以為只是太累。

●胰臟癌：沒有明確症狀，可能只是慢慢變瘦。

●卵巢癌：腹脹、消化不良，很像腸胃問題。

●肺癌：初期無症狀，很多人是健檢才發現。

●乳癌：初期無症狀，很多人篩檢才發現。

廖欣儀說明，這些癌症若無篩檢，等感覺到異狀時，往往已經不是初期，提醒須經檢查，才能得知身體健康出狀況。常做相關檢查，例如：大腸癌經由糞便潛血檢查可知、乳癌為乳房攝影或超音波、肝癌是抽血搭配超音波，這些病症初期都無法靠感覺可以發現。

定期健檢才能早期發現

廖欣儀提醒，在台灣，衛生福利部國民健康署提供擴大公費5大癌症篩檢補助，包括：40-74歲乳癌檢查、25歲+子宮頸癌篩檢、45-74歲大腸癌檢查及高風險族群肺癌篩檢等，只要持健保卡至特約醫療院所即可進行。

廖欣儀強調，除注意身體警訊外，由於癌症早期未必出現症狀，進行癌症篩檢有助早期發現、早期治療，也能大幅降低癌症威脅。

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