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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》肺癌篩檢爆爭議！ 台大院長揭LDCT關鍵真相

2026/03/23 21:24

低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢可早期發現肺癌，降低重度吸菸者20%的肺癌死亡率；圖為情境照。（資料照）

低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢可早期發現肺癌，降低重度吸菸者20%的肺癌死亡率；圖為情境照。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕台灣淪全球「肺葉切除王國」的慘痛鬧劇一文引來熱議，台灣大學醫學院附設醫院院長余忠仁指出，透過LDCT篩檢出的個案約8成屬早期（0、1期），而第1期存活率可達9成。因此，提高早期肺癌的檢出率，能直接有效提高整體肺癌5年存活率。

根據余忠仁在《台灣科技媒體中心》SMC發文表示，國健署自2022年起推動的低劑量電腦斷層 （LDCT） 篩檢補助，越來越多第一期肺癌被發現，這也導致了肺癌發生率在近期仍呈現上升趨勢（主要為女性肺癌），預期未來能有助於降低晚期肺癌病例數，更能降低標準化死亡率。

《「肺葉切除王國」的慘痛鬧劇》文中指出，台灣近年推動肺癌篩檢，可能造成過度醫療，也讓民眾承擔不必要的風險。該文指出，肺癌篩檢以低劑量電腦斷層（LDCT）找出肺部小結節，切除後可能發現無任何癌變。從2006年到2024年，肺葉切除手術從每年2,000人增長到2萬6444人，推估這18年間總計可能有15萬至20萬名健康民眾接受不必要的肺葉切除手術。

余忠仁強調，肺部結節並不等於肺癌，許多是良性陳舊病灶或發炎所致。從微小結節發展為具威脅性的惡性腫瘤，時間因人而異，部分生長緩慢的病灶臨床意義有限 ，關鍵在於透過規律篩檢觀察結節的型態與大小變化，而非一見結節就判斷為惡性。

他也表示，臨床醫師依據結節的大小、密度（如實心或毛玻璃狀）及生長速度來評估。針對微小或具良性特徵的結節，標準做法是定期影像追蹤（持續觀察）；若結節大於0.8公分且具惡性特徵，或在追蹤過程中顯著增大、密度改變，才會進一步評估切片或手術介入。

余忠仁認為，根據國健署指引，低風險結節採半年至2年不等的影像追蹤，高風險者則由專家諮詢或進一步檢查。此外，台灣現行透過「標準化判讀分級」與「多專科團隊會診」來防止誤判。許多醫院已導入AI輔助系統精準測量結節體積與密度，協助醫師判別非典型增生與惡性腫瘤。目前全台已有214家醫院與國健署合作，嚴格遵循臨床指引執行，確保病患在提升早期診斷效益的同時，降低不必要的侵入性醫療風險。

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