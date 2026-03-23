23-26日空品不佳》PM2.5傷肺有解？ 科學家找到「護肺營養素」答案

23日起空氣品質呈橘色提醒等級。食農專家韋恩表示，可參考多攝取高劑量維生素C，據最新研究可望減輕對肺部的傷害。（資料照）



〔健康頻道／綜合報導〕自今（23）日起至26日，西半部因擴散條件不佳，再加上境外污染物移入，空氣品質多為橘色提醒等級。食農專家韋恩表示，一項研究指出，高劑量維生素C，可能在一定程度上保護肺部，減輕細懸浮微粒PM2.5所造成的細胞傷害。

韋恩在臉書專頁「韋恩的食農生活」發文分享，PM2.5是直徑小於2.5微米的空氣污染物，主要來自交通排放、森林野火與沙塵暴，與氣喘、慢性肺病與肺癌風險上升密切相關。

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一項來自 University of Technology Sydney的最新研究，以雄性小鼠與培養的人類肺部組織為模型，模擬現實世界中常見的 PM2.5暴露濃度。結果發現，在補充維生素C後，肺部細胞出現3個關鍵改善：

●細胞內負責能量供應的粒線體流失明顯減少。

●與空氣污染相關的發炎反應被抑制。

●氧化壓力所造成的細胞損傷明顯下降。

韋恩指出，維生素C本身具有抗氧化特性，因此能中和空氣污染誘發的不穩定自由基，減少連鎖性的細胞失能。研究論文指出，在實驗條件下，補充維生素C確實能緩解低劑量 PM2.5的不良影響，未來可考慮作為高風險族群的輔助保護策略之一。

而這項研究也強調，目前證據仍來自動物與細胞模型，尚需進一步人體試驗，確認實際可行的劑量與長期安全性；韋恩表示，之前也有實驗證明，維生素Ｂ群有助於對抗空污，看來這些基礎營養每天都要攝取。

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