82歲名醫研發成功！ 胸腔引流袋臨床破千例

台南市立醫院胸腔外科資深醫師、教授級的吳明和（中者）與團隊歷經十年努力、研發出新式胸腔引流袋（手持者），得到衛福部醫材認證及使用病患楊女士（右二）的肯定。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕為改善一般胸腔手術傳統胸瓶使用不便與潛在風險，1項歷經10年研發的創新醫材「胸腔引流袋」正式問世。此醫材裝置已通過衛福部認證，在台南市立醫院已累積逾千例臨床應用，證實可有效取代傳統胸瓶，簡化醫療照護流程，也能減少病人手術後住院天數，達到提升醫療品質與節省健保支出的雙重效益。

今年1月間因第1期左、右兩側肺腺癌到台南市立醫院動手術的66歲退休楊姓女士，23日現身市醫說，市醫胸腔外科資深醫師教授吳明和藝高人膽大、一次幫她開左、右兩側肺腺癌手術，胸腔兩側都使用這種新式的引流袋，住院第4天就出院了，感謝吳醫師救她獲得重生，目前持續追蹤肺部。

請繼續往下閱讀...

台南市立醫院胸腔外科資深醫師、教授級的吳明和與團隊歷經十年努力、研發出新式胸腔引流袋（圖右者），得到衛福部醫材認證，可取代傳統使用不便且風險較高的胸瓶（圖左者）。（記者王俊忠翻攝）

吳明和指出，胸腔引流技術可追溯至1871年的英國醫師Dr. Playfair首次利用「水下引流瓶」治療小兒膿胸，透過抗逆流原理將肋膜腔內膿液引流，維持肺部擴張、同時避免外界空氣回流胸腔。此設計沿用至今，成為臨床常見的胸瓶裝置。然而，隨著醫療環境與病人需求改變，胸瓶攜帶不便、操作複雜及使用不當可能引發死亡等併發症問題逐漸浮現。

高齡82歲的吳明和表示，他從事胸腔外科逾52年，長期觀察胸瓶使用過程因操作不當的不良後果，萌生研發替代醫材的想法。經過長達10年努力，團隊成功研發出「胸腔引流袋」，以輕薄設計結合抗逆流閥與透氣防液膜，有效達成引流與防逆流功能。

在臨床應用上，胸腔引流袋已通過人體試驗委員會審查，完成逾千例臨床研究。研究顯示相較於傳統胸瓶，使用引流袋病人住院天數縮短，有相同的安全性與療效，此產品已取得多項專利與我國SNQ國家品質標章肯定，並由鼎澄生醫委託醫材公司量產。

臨床數據指出，此引流袋可廣泛應用於各類胸腔手術，包括單側與雙側肺部手術、食道切除及縱膈腔腫瘤手術等，展現高度適用性。其輕便設計讓病人可更自由活動，減輕術後不適、也降低醫護人員操作負擔。台南市立醫院院長蔡良敏也給予高度肯定。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法