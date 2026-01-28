自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 謠言終結站

健康網》薑母鴨煮滾沒酒精？營養師曝危險迷思 3法降酒精濃度

2026/01/28 19:38

專家提醒，薑母鴨、燒酒雞，無論煮多久，那一鍋湯幾乎都還含有酒精殘留，你的血液酒精濃度仍然可能上升。（資料照）

專家提醒，薑母鴨、燒酒雞，無論煮多久，那一鍋湯幾乎都還含有酒精殘留，你的血液酒精濃度仍然可能上升。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕天氣變冷，民眾就想吃薑母鴨、燒酒雞進補，也因此很多人心裡都有同一個想法，煮的時候煮久一點，酒精就蒸發光了。然而，大業診所營養師陳㛄靜提醒民眾，無論你煮多久，那一鍋湯幾乎都還含有酒精殘留，你的血液酒精濃度仍然可能上升。她進一步建議，先下酒再放食材，能降低食材吸收酒精的比例。

為什麼薑母鴨、燒酒雞煮久一點，仍舊含有酒精？大業診所營養師陳㛄靜在粉絲專頁「大業診所」發文分享，大家常聽說，酒精沸點是78.4°C，水的沸點是100°C，直覺認為只要煮滾，酒精就會先揮發。這個理論聽來合理，但實務上不完全成立。原因在於，酒精與水會形成「共沸混合物」，加熱時會一起蒸發，並非酒精先完全消失。

陳㛄靜說明，根據美國農業部（USDA）的研究，酒精在烹調後的殘留比例，其實比多數人想像得高：

●燉煮15分鐘：仍殘留約40%
●燉煮30分鐘：約35%
●燉煮60分鐘：仍有25%
●燉煮2.5小時：才可能降到5%左右

陳㛄靜提醒，除非把薑母鴨熬到湯汁所剩無幾，否則喝下一碗湯，你的血液酒精濃度仍然可能上升。實際上，酒精仍然存在於湯汁之中。對於酒精過敏、肝腎功能不佳、慢性病患者或正在服藥的人，依然有潛在風險。

想進補又想安心，陳㛄靜建議，烹調薑母鴨、燒酒雞有以下3原則：

1.酒用來提味就好

不一定要整瓶下鍋，少量米酒即可達到風味效果。

2先下酒，再放食材

讓酒在大火時先揮發一部分，再加入蔬菜與肉類，有助降低食材吸收酒精的比例。

3多加蔬菜，減少負擔

蔬菜的纖維不僅能增加飽足感，也有助平衡補湯的油膩感。

陳㛄靜總結，冬天進補，重點不在「補得多」，而在於補得剛好，補得安心。薑母鴨和燒酒雞是美味的文化美食，但「煮滾後沒酒精」是個危險的迷思。下次揪團吃完，還是要避免開車。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中