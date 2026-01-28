健康網》薑母鴨煮滾沒酒精？營養師曝危險迷思 3法降酒精濃度

專家提醒，薑母鴨、燒酒雞，無論煮多久，那一鍋湯幾乎都還含有酒精殘留，你的血液酒精濃度仍然可能上升。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕天氣變冷，民眾就想吃薑母鴨、燒酒雞進補，也因此很多人心裡都有同一個想法，煮的時候煮久一點，酒精就蒸發光了。然而，大業診所營養師陳㛄靜提醒民眾，無論你煮多久，那一鍋湯幾乎都還含有酒精殘留，你的血液酒精濃度仍然可能上升。她進一步建議，先下酒再放食材，能降低食材吸收酒精的比例。

為什麼薑母鴨、燒酒雞煮久一點，仍舊含有酒精？大業診所營養師陳㛄靜在粉絲專頁「大業診所」發文分享，大家常聽說，酒精沸點是78.4°C，水的沸點是100°C，直覺認為只要煮滾，酒精就會先揮發。這個理論聽來合理，但實務上不完全成立。原因在於，酒精與水會形成「共沸混合物」，加熱時會一起蒸發，並非酒精先完全消失。

陳㛄靜說明，根據美國農業部（USDA）的研究，酒精在烹調後的殘留比例，其實比多數人想像得高：

●燉煮15分鐘：仍殘留約40%

●燉煮30分鐘：約35%

●燉煮60分鐘：仍有25%

●燉煮2.5小時：才可能降到5%左右

陳㛄靜提醒，除非把薑母鴨熬到湯汁所剩無幾，否則喝下一碗湯，你的血液酒精濃度仍然可能上升。實際上，酒精仍然存在於湯汁之中。對於酒精過敏、肝腎功能不佳、慢性病患者或正在服藥的人，依然有潛在風險。

想進補又想安心，陳㛄靜建議，烹調薑母鴨、燒酒雞有以下3原則：

1.酒用來提味就好

不一定要整瓶下鍋，少量米酒即可達到風味效果。

2先下酒，再放食材

讓酒在大火時先揮發一部分，再加入蔬菜與肉類，有助降低食材吸收酒精的比例。

3多加蔬菜，減少負擔

蔬菜的纖維不僅能增加飽足感，也有助平衡補湯的油膩感。

陳㛄靜總結，冬天進補，重點不在「補得多」，而在於補得剛好，補得安心。薑母鴨和燒酒雞是美味的文化美食，但「煮滾後沒酒精」是個危險的迷思。下次揪團吃完，還是要避免開車。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

