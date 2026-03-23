健康網》消夜嘴饞不是餓！醫揭大腦「這機制」害暴吃

書心健康管理診所院長許書華指出，晚上卻特別容易想吃消夜，未必真的餓，可能是大腦在尋找「快速快樂」的結果，也被稱為報復性進食；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕忙碌一整天，下班後只想大吃一頓犒賞自己？不少人白天能克制飲食，到了晚上卻特別容易想吃消夜。書心健康管理診所院長許書華表示，出現這種情況其實未必是真餓，反而可能是大腦在尋找快速快樂的結果，也被稱為「報復性進食」。

許書華於臉書粉專「許書華醫師 陪妳寫日記」發文表示，許多人在高壓工作後，下班特別想吃炸物、甜食或高熱量食物，這其實與大腦生物化學機制運作有關，主要可從以下2個機制說明：

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●前額葉能量耗盡：大腦中的前額葉皮質負責理性判斷、決策與自制力，根據心理學家Baumeister提出的「自我耗損理論」，前額葉的能量是有限的，尤其經過高壓工作、情緒勞動，到了晚上能量已消耗殆盡，以致負責原始慾望的「邊緣系統」接管大腦，無法延遲享樂，對於渴望的事情也會立即希望獲得滿足。

●多巴胺的赤字危機：高壓狀態會消耗大量的神經傳導物質，下班那一刻，大腦已處於多巴胺枯竭的狀態，因此會發出緊急訊號，希望立即獲得能讓人感到快樂的東西，而高油高糖食物正是刺激多巴胺分泌的捷徑。

許書華解釋，因此人們在晚上會容易特別想吃消夜。換句話說，很多時候並非身體真的缺乏能量，而是大腦在補充快樂感。想要避免報復性進食，她建議，可以掌握以下3個方式，建立15分鐘的「下班切換儀式」，提供大腦替代性的多巴胺來源，讓大腦的開關從戰鬥模式切換到休息模式：

●沖掉壓力：一回家先別坐上沙發，建議直接去洗個熱水澡。不只是為了清潔，而是透過體溫的改變與水流的觸感，物理性地啟動副交感神經，讓緊繃的身體放鬆，也是強制生理重新開機。

●尋找非食物的慰藉：如擁抱寵物、家人，或是換上觸感極佳的絲質、棉質睡衣，這些觸覺刺激能促進「擁抱激素」催產素的分泌。它是多巴胺這種興奮劑的天然解藥，能帶來深層的安撫感，有效降低皮質醇，減弱對垃圾食物的渴望。

●完成前面2步驟再吃飯：經過洗澡與擁抱的儀式後，大腦的「獎勵缺口」已經被填補了一半，此時會發現，原本想吃兩份雞排的報復心態，可能只剩下一份沙拉加一塊雞肉就能滿足。

許書華強調，下班後吃頓好的無妨，但應將「好」的定義，從「高熱量」轉變成「高品質」。建議試著用一頓營養豐富的晚餐、熱水澡、刺激擁抱激素生成的時光來犒賞自己，別讓報復性的暴食，成為明天後悔的理由。

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