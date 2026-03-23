自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》消夜嘴饞不是餓！醫揭大腦「這機制」害暴吃

2026/03/23 22:45

書心健康管理診所院長許書華指出，晚上卻特別容易想吃消夜，未必真的餓，可能是大腦在尋找「快速快樂」的結果，也被稱為報復性進食；情境照。（圖取自freepik）

書心健康管理診所院長許書華指出，晚上卻特別容易想吃消夜，未必真的餓，可能是大腦在尋找「快速快樂」的結果，也被稱為報復性進食；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕忙碌一整天，下班後只想大吃一頓犒賞自己？不少人白天能克制飲食，到了晚上卻特別容易想吃消夜。書心健康管理診所院長許書華表示，出現這種情況其實未必是真餓，反而可能是大腦在尋找快速快樂的結果，也被稱為「報復性進食」。

許書華於臉書粉專「許書華醫師 陪妳寫日記」發文表示，許多人在高壓工作後，下班特別想吃炸物、甜食或高熱量食物，這其實與大腦生物化學機制運作有關，主要可從以下2個機制說明：

●前額葉能量耗盡：大腦中的前額葉皮質負責理性判斷、決策與自制力，根據心理學家Baumeister提出的「自我耗損理論」，前額葉的能量是有限的，尤其經過高壓工作、情緒勞動，到了晚上能量已消耗殆盡，以致負責原始慾望的「邊緣系統」接管大腦，無法延遲享樂，對於渴望的事情也會立即希望獲得滿足。

●多巴胺的赤字危機：高壓狀態會消耗大量的神經傳導物質，下班那一刻，大腦已處於多巴胺枯竭的狀態，因此會發出緊急訊號，希望立即獲得能讓人感到快樂的東西，而高油高糖食物正是刺激多巴胺分泌的捷徑。

許書華解釋，因此人們在晚上會容易特別想吃消夜。換句話說，很多時候並非身體真的缺乏能量，而是大腦在補充快樂感。想要避免報復性進食，她建議，可以掌握以下3個方式，建立15分鐘的「下班切換儀式」，提供大腦替代性的多巴胺來源，讓大腦的開關從戰鬥模式切換到休息模式：

●沖掉壓力：一回家先別坐上沙發，建議直接去洗個熱水澡。不只是為了清潔，而是透過體溫的改變與水流的觸感，物理性地啟動副交感神經，讓緊繃的身體放鬆，也是強制生理重新開機。

●尋找非食物的慰藉：如擁抱寵物、家人，或是換上觸感極佳的絲質、棉質睡衣，這些觸覺刺激能促進「擁抱激素」催產素的分泌。它是多巴胺這種興奮劑的天然解藥，能帶來深層的安撫感，有效降低皮質醇，減弱對垃圾食物的渴望。

●完成前面2步驟再吃飯：經過洗澡與擁抱的儀式後，大腦的「獎勵缺口」已經被填補了一半，此時會發現，原本想吃兩份雞排的報復心態，可能只剩下一份沙拉加一塊雞肉就能滿足。

許書華強調，下班後吃頓好的無妨，但應將「好」的定義，從「高熱量」轉變成「高品質」。建議試著用一頓營養豐富的晚餐、熱水澡、刺激擁抱激素生成的時光來犒賞自己，別讓報復性的暴食，成為明天後悔的理由。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中