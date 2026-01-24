健康網》徒手攀101被讚「強心臟」 醫揭心臟真正變大恐是警報

雖然美國著名攀岩家艾力克斯·霍諾德今天取消攀101，但已有不少民眾聚集在101下，為他加油。振興醫院心臟血管內科指出，真正心臟變大的人，在臨床上要盡早就醫，以免心臟衰竭致命。（記者陳奕全攝）

〔健康頻道／綜合報導〕美國著名攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）計劃以徒手、無繩索的方式，僅靠自身體能攀上101層、高達508公尺的高度。很多人都稱他有「強大的心臟」，振興醫院心臟血管內科指出，在臨床上的心臟變大=心臟衰竭。

霍諾德原本今（24）日準備攀爬101大樓，因天候不佳而取消，可能明（25）日才進行。不過，他此次創舉已吸引不少人聚集於101，為他加油、打氣。

振興醫院心臟血管內科臉書專頁「振興醫院 - CHGH」發文分享，心臟變大往往不是因為強壯，而是因為它已經「跑不動」了。當心臟因為高血壓、心肌梗塞或瓣膜問題而精疲力竭時，為了維持供血，它會像吹氣球一樣勉強撐大，這就是心臟衰竭。

心臟血管內科指出，心臟衰竭是心臟無法打出足夠血液，供應身體所需，要大家留意「喘、累、腫」三大求救訊號：

●喘

呼吸困難、心跳加快、心悸、久咳。

●累

疲倦虛弱、胃口變差、活動耐力不足。

●腫

下肢水腫、體重增加、肺水腫。

心臟血管內科表示，心臟冠狀動脈疾病（包含心肌梗塞）、瓣膜性心臟病、先天性心臟病、心肌病變、心律不整、心肌炎、動脈粥樣硬化心血管疾病（ASCVD）、酒精及藥物濫用、甲狀腺亢進、高血壓、糖尿病、肥胖等都要小心心臟衰竭。

心臟血管內科表示，心臟衰竭並非絕症，現代醫學透過藥物與介入手術，能有效幫心臟「減壓」。與其追求外觀上的巨大，更應守護心臟的功能。若出現相關症狀，請務必及早就醫。

