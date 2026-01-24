每天排便次數跟它有關！研究揭維生素B1成關鍵：掌握腸道蠕動命門

最新研究顯示，維生素B1在調節排便頻率中扮演關鍵角色；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕每天排便次數的多寡可能並非完全由飲食決定，而是深植於基因之中。最新醫學研究證實，維生素B1（硫胺素）在調節腸道節奏中扮演關鍵角色，這項發現為理解慢性便祕與腸躁症（IBS）提供了全新的生物學線索。

根據科學網站《ScienceDaily》報導，由西班牙、義大利等多國組成的國際團隊，分析了來自歐洲與東亞共268606人的遺傳數據與健康問卷。研究透過大規模基因比對，成功鎖定21個影響排便頻率的基因區域，其中有10個區域為全球首次發現。

請繼續往下閱讀...

研究指出，最顯著的發現集中在 SLC35F3 與 XPR1 這2個高權重基因上，它們專門負責維生素B1在體內的運輸與活化。數據顯示，膳食中維生素B1攝取量較高的受試者，其排便頻率也明顯較高。

這項發表於權威期刊《腸胃》（Gut）的研究強調，維生素B1對排便的影響因人而異，取決於體內 SLC35F3 與 XPR1 基因的變異情況。這意味著遺傳體質決定了身體處理維生素B1的效率，進而形塑了個人的如廁習慣。

與腸躁症相關 有助未來開發精準干預方案

研究負責人、LUM大學教授達馬托（Mauro D'Amato）指出，腸道功能的底層生物學極難捉摸，但這項研究為維生素B1代謝途徑提供了實證支持，可作為未來臨床研究的重要線索。

科學家提醒，此研究並非建議民眾盲目補充維生素，而是為了釐清腸道運作機制。這項突破有助於未來設計出針對不同基因型患者的精準腸胃管理方案，降低因蠕動功能失衡帶來的困擾。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法