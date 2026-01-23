自由電子報
健康 > 杏林動態

精準醫療新戰力 高醫導入輝達B300 GPU強化 AI 運算能量

2026/01/23 15:41

高醫正式啟用 NVIDIA B300 GPU 高效能運算平台，象徵智慧醫療新紀元正式啟航。（高醫提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕AI科技時代，發展智慧醫療已成為醫療機構的目標，高雄醫學大學附設中和紀念醫院今（23）日宣布率先全台導入輝達NVIDIA B300 GPU高效能運算平台，這台高階伺服器將全面強化 AI 運算能量，在臨床運用上，成為精準智慧醫療的新戰力。

高醫院長王照元指出，NVIDIA B300 GPU高效能運算平台，將是深化「全院型智慧醫療」的重要里程碑，透過穩定且可擴充的 AI 基礎架構，提升影像判讀、臨床決策輔助、病人風險預測及個人化治療建議等高階應用，同時結合次世代基因定序與 AI 平台，提升大腸癌等疾病在預防、診斷與追蹤管理上的精準度與效率，讓A成為支持臨床決策、守護病人安全、減輕醫護負擔的重要工具。

高醫董事長陳建志表示，高醫推動 AI 的每一步，都建立在負責任治理與永續思維之上，在高效能、低能耗的運算架構，讓科技創新與環境責任並行，提升智慧醫療的發展。

高醫進一步說明，新一代 NVIDIA B300 GPU 伺服器的建置，由中華系統整合統籌規劃，採用美商超微SYS-422GS 系列液冷系統，搭載 HGX B300 GPU，為高效能運算、深度學習及大型語言模型，提供極致高算力密度與穩定性，高醫亦同步部署數位無限的 AI-Stack 管理平台，透過精準的 GPU 調度與工作負載管理，讓醫療與研發團隊能專注於 AI 創新應用與臨床落地，提升醫療品質。

