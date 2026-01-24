自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》依賴鼻噴劑 「反彈性鼻炎」釀嚴重鼻塞

2026/01/24 09:23

市面上有販售許多種類的鼻噴劑。示意圖，與新聞無關。（資料照，記者吳亮儀攝）

市面上有販售許多種類的鼻噴劑。示意圖，與新聞無關。（資料照，記者吳亮儀攝）

〔健康頻道／綜合報導〕廣告上經常看到鼻噴劑廣告，有時若感覺鼻塞嚴峻，或是鼻水流不止，醫師也會開立鼻噴劑。不過有些人卻是愈噴愈塞。耳鼻喉科醫師許孟哲在臉書粉專「許孟哲 耳鼻喉科醫師」談「反彈性鼻炎」（Rhinitis Medicamentosa）。

為什麼「越噴越塞」？許孟哲表示，鼻用血管收縮劑藏有不可不知的風險！他舉案例說明：診間來了一位鼻塞非常嚴重的大學生，他不是單純感冒，而是長期使用自行購買的鼻用血管收縮劑，因此鼻子已經對這類鼻噴劑產生依賴。

許孟哲表示，許多人在感冒、過敏或熬夜後，會自行使用市售的鼻用血管收縮劑（鼻用去充血劑），往往一噴立刻見效，呼吸瞬間順暢。然而，若長期或過度使用這類藥物，反而可能導致一種「停藥後鼻塞更嚴重」的狀態。這不僅無法解決鼻塞問題，還可能讓鼻黏膜產生結構性傷害，形成對藥物的依賴。這就是所謂的「反彈性鼻炎」。

反彈性鼻炎（Rhinitis Medicamentosa）是一種由藥物引起的鼻炎，通常發生在長期、過度使用鼻用血管收縮劑之後。其典型特徵是：噴藥時鼻子暢通，藥效一退卻比原本更塞。市面上最常引起反彈性鼻炎的成分主要分為兩大類：Imidazoles類 : Oxymetazoline、Xylometazoline。擬交感神經胺類 : Phenylephrine、Ephedrine。

許孟哲表示，反彈性鼻炎可能會造成：

血管受體疲乏：這類藥物透過刺激鼻黏膜小血管收縮來改善鼻塞，但反覆、頻繁刺激，會使血管上受體逐漸變得不敏感。

負回饋調節：身體為了維持血管張力平衡，會降低腎上腺素的釋放。

血管反彈性擴張：當藥效消失後，血管反而出現「報復性」擴張，使鼻黏膜腫脹程度比用藥前更嚴重。

組織結構改變：長期使用下來，可能造成以下不可回復的改變：鼻黏膜纖毛減少、上皮細胞剝落、發炎細胞浸潤、下鼻甲與鼻黏膜水腫肥厚。

許孟哲說明，鼻充血劑的安全使用天數：連續使用不超過3–5天；通常一天2次，應遵循藥品說明。

預防原則

•嚴格遵守3到5天使用限制。

•鼻塞持續超過數天，應改用類固醇鼻噴劑作為長期控制藥物。

治療方式

•立即停藥：通常需1–2週，鼻黏膜才會逐漸恢復。

•醫療輔助：醫師可能開立口服或鼻噴類固醇，減輕戒斷期腫脹。

•洗鼻：使用生理食鹽水洗鼻，有助於舒緩黏膜不適與促進修復。

許孟哲總結，鼻用血管收縮劑並非不能使用，而是只能短期、救急使用。若鼻塞反覆或需長期用藥，建議及早由耳鼻喉科醫師評估，才是避免反彈性鼻炎的最佳方式。

