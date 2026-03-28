屏東推「愛智憶」疑失智者檢查加值服務 全縣確診率提升

長輩前往據點參與認知課程。（屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣推「愛智憶」疑似失智者確診檢查加值服務，提供免費交通專車接送前往縣内失智共同照護中心所屬醫院看診，推動約2年來，全縣失智症確診比率達84.36%，較推動前提升了7.5%，展現縣民對失智議題的重視與政策推動成效。

「電視又壞了啦！手機也沒聲音！」，73歲獨居的陳阿嬤近期頻頻向女兒求助。女兒返家查看後發現，母親對原本熟悉的事物變得陌生，警覺可能是失智症前兆，立即線上申請「愛智憶疑似失智者確診檢查加值服務」。

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起初陳阿嬤擔心後續就醫與回診需頻繁勞動家人請假陪同，一度萌生放棄檢查的念頭。所幸共照中心個管師主動關懷並迅速介入，詳細說明檢查流程、回診安排及交通接送服務，在專人全程引導下，檢查在半天內順利完成。

確診後共照中心隨即向家屬衛教說明，協助了解如何與失智共處，並媒合長照交通接送與失智社區服務據點資源。如今陳阿嬤白天前往據點參與活動，常向鄰里分享「服務真的很周到！」。

共照中心表示，愛智憶加值服務推出後，疑似個案回診率顯著提升，個管師也能更即時掌握需求並媒合適切服務；對家屬而言，也可在回診過程中充分與醫療與照顧團隊討論，減輕照顧壓力。

從統計數據來看，在極輕度與輕度階段確診的個案比例較服務推動前提升10.89%，顯示更多個案能於病程初期被發現；另截至2025年12月，屏縣失智症推估人數約1萬3800人，其中已確診人數達1萬1641人，確診比率為84.36%，較推動前提升7.5%。

屏東縣府長期照護處指出，凡設籍並實際居住於屏縣的疑似失智者，均可申請檢查與回診費用全額補助，並提供住家至醫院的免費交通接送服務，補助最高3次。期盼透過完善支持機制，協助疑似失智長輩及早就醫、及早診斷，順利銜接長照服務，在確診後仍能維持良好生活品質。民眾如有需求，可撥打長照服務專線1966洽詢。

屏縣愛智憶交通專車免費接送疑似失智者至醫院進行失智診斷檢查。（屏東縣政府提供）

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