健康網》高麗菜被點名害洗腎 醫打臉網路謠言 揭真正傷腎元凶

昌盛堂中醫診所表示，高麗菜本身不會導致洗腎，民眾不必因網路傳言而過度恐慌；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近日網路瘋傳「高麗菜吃多會洗腎」說法，引發民眾擔憂。昌盛堂中醫診所指出，高麗菜不會傷害腎臟，真正導致慢性腎病甚至洗腎的主要原因，仍是高血糖、高血壓、高血脂，以及慢性腎絲球腎炎、藥物使用不當和高油高鹽飲食等因素。而腎功能不佳者，則可透過水煮後瀝乾、避免飲用菜湯等2原則，降低鉀離子負擔。

昌盛堂中醫診所在臉書專頁發文分享，最近常有人拿著影片詢問「網路說很多洗腎是因為吃高麗菜，這是真的嗎？」這類說法是網路謠言的錯誤資訊，而且多半來自AI生成的內容農場影片，藉「假醫師」的形式講述錯誤資訊。

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傷腎危險因子

昌盛堂中醫診所說明，高麗菜不會造成腎臟損傷，根據目前醫學統計，慢性腎病及洗腎最常見原因仍以高血糖、高血壓及高血脂等三高問題為主。此外，慢性腎絲球腎炎、多囊腎、腎結石，或長期不當用藥，例如止痛藥濫用，以及高油、高鹽、加工食品攝取過多，才是對腎臟造成負擔的危險因子。

網路影片常強調「食物搭配的危險性」，例如，高麗菜不能和瓜類、海帶一起吃。昌盛堂中醫診所表示，對一般健康民眾而言，這些都是常見的日常飲食搭配，並不會因同時食用讓腎臟受損。

昌盛堂中醫診所提醒2重點：

●本身已有慢性腎臟病的人來說，需要留意鉀離子攝取量。

可將高麗菜先水煮後瀝乾，並避免飲用煮菜湯汁，以減少鉀離子攝入，來降低負擔。

●服用抗凝血藥，不用避免所有綠色蔬菜。

民眾擔心是否吃抗凝血藥就不能吃高麗菜，正確觀念不是「完全不吃」，而是維持穩定攝取。

只要每天攝取量大致固定，不要忽多忽少，有助於讓體內狀態穩定，藥物也比較容易發揮正常效果。過度限制可能造成營養不均衡，甚至影響腸道健康。

從中醫觀點來看，高麗菜性平味甘，可入脾胃，並有益腎補髓、強筋健骨的作用。加上富含維生素K與鈣質，且屬低草酸蔬菜，不易影響鈣質吸收，對骨骼健康具有正面幫助。從「顧骨頭」的角度來看，高麗菜反而是加分的食材。

昌盛堂中醫診所強調，面對網路健康資訊應保持查證習慣，尤其是令人恐慌的內容更應審慎看待。高麗菜本身並非傷腎食物，與其擔心單一蔬菜，不如從控制三高、均衡飲食及建立健康生活習慣著手，才是護腎的根本之道。

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