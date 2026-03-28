健康網》一盒百元快搶！ 草莓「這樣吃」健康效果翻倍

這些紅果實對身體一級好，減重醫師蕭捷健指出，不要再糾結草莓難洗，勿先將蒂頭去除，用流動水沖洗即可；圖為情境照。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕每天兩份草莓，可以讓空腹胰島素降低40%，發炎指數改善26%。減重醫師蕭捷健指出，最近草莓真的太便宜，這樣一大盒市場買只要百元，不吃待何時！

蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文分享，有些人怕吃草莓會增肥，他表示，草莓不是甜點，它還能改善血糖胰島素。

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他引述2021年《Nutrients》研究，草莓改善發炎指數，科學家找了33位肥胖，而且 LDL（壞膽固醇）高的人，讓他們每天吃2.5份草莓，連續4週（每份約10顆）。空腹胰島素直接從15.2掉到9.1。各位，那是整整40%的降幅，HOMA-IR（胰島素阻抗指標）也直接腰斬。

此外，PAI-1這個跟血栓、發炎有關的指標，下降了26%。蕭捷健表示，這代表草莓進入身體後，是進去當「消防隊」。它是血管裡的「葉問」，一打十個發炎因子。

番茄也是好物 壞膽固醇會下降

蕭捷健再舉番茄為例，最近市場價也很親民，根據2017年一項大型統合分析，納入了21項試驗。他們發現：如果持續攝取番茄製品，身體 LDL-C（壞膽固醇）平均會下降8.5mg/dL。血管內皮功能，也就是血管的彈性，增加了2.53%，收縮壓還能下降5.66mmHg。

蕭捷健也表示，不要再糾結草莓農藥很多，不好洗。其實，只要用流動的水洗10-15分鐘，重點是「吃之前再摘蒂頭」，不然農藥會從小孔鑽進去。

他認為，草莓和小番茄都是低GI水果，這些水果裡的鉀離子還能幫身體消水腫，不是「長」肚子。

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