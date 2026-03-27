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健康 > 杏林動態

守護偏鄉健康 大千象鼻衛生室讓長輩在家也能安心看診

2026/03/27 10:19

象鼻衛生室居家醫療服務，協助行動不便的長輩獲得高品質的醫療照顧。（圖由大千綜合醫院提供）

象鼻衛生室居家醫療服務，協助行動不便的長輩獲得高品質的醫療照顧。（圖由大千綜合醫院提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣泰安鄉是山地原鄉，面積約占全縣三分之一，幅員廣大。對於行動不便的高齡長者而言，下山就醫路途遙遠且體力負荷沉重，醫療可近性是重要課題。大千綜合醫院於泰安鄉設立「象鼻衛生室」，整合「居家醫療」與「專科巡迴醫療」資源，將專業醫療服務深入山區，讓長輩在熟悉的居家環境中，也能獲得完善且高品質的照護。

大千綜合醫院護理部督導陳嘉帆表示，一名84歲曾姓老婦患有高血壓，多年前因手術及膝關節退化，近年逐漸轉為長期臥床。雖然與兒媳同住，但家屬平日忙於工作，加上長輩行動不便，外出就醫相當困難。經醫療團隊評估後，老婦被納入居家照護計畫，由象鼻衛生室醫師及護理師定期到宅訪視，成為老婦及其家屬最重要的專業支持。

另，象鼻衛生室醫療團隊於去（2025）年11月底例行訪視中發現曾姓老婦右腳出現不明紅腫，研判可能為蜂窩性組織炎，需進一步住院接受抗生素治療及傷口處置。醫師隨即協助轉診並安排清創手術。住院期間，團隊也透過電話關懷追蹤恢復狀況，待老婦康復出院後，醫療團隊再度銜接居家訪視服務，由專科醫師親自上山評估傷口癒合情形。

陳嘉帆指出，偏鄉居民的健康權不應因地理限制而打折。象鼻衛生室的設立，不僅減輕病患往返醫院的交通負擔，也大幅提升醫療可近性與照護品質。未來，醫院將持續投入偏鄉醫療服務，結合創新的居家照護模式與在地文化關懷，讓高齡長者在熟悉且安心的家中，即可享有專業、尊嚴且便利的醫療照護。

居家醫療結合專科巡迴醫療，由外科醫師親自到家中確認曾姓老婦傷口癒合狀況。（圖由大千綜合醫院提供）

居家醫療結合專科巡迴醫療，由外科醫師親自到家中確認曾姓老婦傷口癒合狀況。（圖由大千綜合醫院提供）

大千綜合醫院在泰安鄉成立象鼻衛生室，將專業醫療送入山區。（圖由大千綜合醫院提供）

大千綜合醫院在泰安鄉成立象鼻衛生室，將專業醫療送入山區。（圖由大千綜合醫院提供）

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