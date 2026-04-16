一天扎針14次！她苦撐數十年 終於不用再挨針

余小姐以前出門也要準備針劑、測血糖機等醫療用品，現在裝設監測系統後無需再帶這些用品出門，生活方便。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕43歲的余小姐在國中時確診罹患第一型糖尿病，肝腎移植後，為穩定血糖，保護肝腎功能，每天須施打4次胰島素，且要頻繁扎指尖監測血糖，甚至一天扎針14次，後來改採「胰島素幫浦結合連續血糖監測系統」，就像「人工胰臟」，監測血糖並調整胰島素劑量持續輸注，免去扎針之苦，也將糖化血色素降至6.8%，降低慢性併發症風險，生活品質大幅提升。

台中榮總內分泌新陳代謝科醫師蔡易婷指出，第一型糖尿病是自體免疫疾病，病因未完全釐清，普遍認為與遺傳基因相關，並由病毒感染、環境變遷等外在因素誘發自體免疫反應，使免疫系統錯誤攻擊胰臟。

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第一型糖尿病人口逐年增加，最新統計2016年已達1萬1597人，16年間成長2.3倍，該疾病較常發生在兒童及青少年，但成年病人比例亦逐年上升。

蔡易婷說，糖化血色素正常值約為4-6%，糖尿病患者應維持在7%以下，一旦糖化血色素≥9%，慢性腎臟病的風險增加2.5倍，即使維持在7-9%，風險仍增加75%，若能控制在7%以下，則可降低此風險42%

蔡易婷醫師表示，病人每日飲食與運動的變化都可能引發血糖波動，控制不佳者，10年內進展至末期腎臟病的比例高達50%，因此第一型糖尿病病人須每日多次注射胰島素並頻繁扎指尖監測，嚴重影響生活。

蔡易婷醫師表示，余小姐為了穩定血糖，曾單日扎針達14次，現在裝設島素幫浦結合連續血糖監測系統後，免扎針且更精準控制血糖。（記者蔡淑媛攝）

隨著糖尿病照護科技進步，「胰島素幫浦合併連續血糖監測系統」可精準治療，胰島素幫浦可24小時持續皮下輸注胰島素，並依需求微量調整劑量，連續血糖監測系統則為每5分鐘偵測一次，每日提供多達288筆數據，全天候掌握血糖趨勢，對血糖不穩定、妊娠中或準備懷孕、需要輪班或頻繁出國者，能更有效控管血糖，不過目前為自費項目，病人須與醫師諮詢，確認需求與適用性。

余小姐從過去每天4次扎針驗血糖及、注射胰島素，現在改採該系統後，分別改為7天及3天換一次套組，她說不用再每天大包小包帶驗血糖及注射胰島素工具，也不會因工作忙碌忘了監測血糖及注射，血糖變穩定，生活也安心多了。

中榮導入連續血糖監測與胰島素幫浦等新科技，同步優化衛教流程、擴大糖尿病共照網，在個案管理師與營養師的指導與追蹤下，強化病人在胰島素劑量調整、碳水化合物估算及飲食管理等核心自我照護能力，病人平均糖化血色素從2020年的7.23%下降至2025年的6.91%；糖化血色素達標（<7%）比例也從50.4%提升至61.1%，協助病人更精準、穩定地管理血糖。

蔡易婷醫師指出，透過胰島素幫浦結合連續血糖監測系統，病友余小姐可精準控制每日血糖都在標準範圍內（手指處淺綠色區域）。（記者蔡淑媛攝）

王俊興及蔡易婷醫師表示，透過胰島素幫浦結合連續血糖監測系統，協助像余小姐這類第一型糖尿病友免扎針精準控制血糖。（記者蔡淑媛攝）

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